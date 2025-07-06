«Часто обижали»: в Совфеде объяснили слова Рютте о России и Китае Сенатор Карасин: слова Рютте о России и КНР схожи с мыслями похмельного человека

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном взаимодействии России и Китая по теме Тайваня являются схожими с рассуждениями человека с похмельным синдромом, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале. По его мнению, главу Североатлантического альянса обижали в детстве, чем и обусловлены его панические мысли.

Марка Рютте в детстве, похоже, часто обижали. Поэтому он пронизан паническими ожиданиями атаки на Европу, НАТО и самого себя. Стратегические размышления генсека НАТО о возможностях Пекина и Москвы пугающе напоминают эмоции похмельного человека, — написал сенатор.

Ранее генсек НАТО заявил, что объемы производимых всего за три месяца боеприпасов в России превосходят этот показатель во всем Североатлантическом альянсе за год в три раза. Рютте подчеркнул, что подобная ситуация является серьезным геополитическим вызовом для объединения.

Также он заявил, что назвал американского президента Дональда Трампа «папочкой» на саммите НАТО в Гааге, так как хотел выразить ему признательность. По его словам, если человек заслуживает похвалы, она должна быть ему воздана.