Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 09:44

«Часто обижали»: в Совфеде объяснили слова Рютте о России и Китае

Сенатор Карасин: слова Рютте о России и КНР схожи с мыслями похмельного человека

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном взаимодействии России и Китая по теме Тайваня являются схожими с рассуждениями человека с похмельным синдромом, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале. По его мнению, главу Североатлантического альянса обижали в детстве, чем и обусловлены его панические мысли.

Марка Рютте в детстве, похоже, часто обижали. Поэтому он пронизан паническими ожиданиями атаки на Европу, НАТО и самого себя. Стратегические размышления генсека НАТО о возможностях Пекина и Москвы пугающе напоминают эмоции похмельного человека, — написал сенатор.

Ранее генсек НАТО заявил, что объемы производимых всего за три месяца боеприпасов в России превосходят этот показатель во всем Североатлантическом альянсе за год в три раза. Рютте подчеркнул, что подобная ситуация является серьезным геополитическим вызовом для объединения.

Также он заявил, что назвал американского президента Дональда Трампа «папочкой» на саммите НАТО в Гааге, так как хотел выразить ему признательность. По его словам, если человек заслуживает похвалы, она должна быть ему воздана.

Марк Рютте
НАТО
Россия
Китай
Тайвань
Григорий Карасин
Совфед
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ООН назвала страны с самым высоким госдолгом на человека
«Мизерные партии»: американист оценил шансы Маска создать свою партию
Девушка решила перекрыть МКАД по необычной причине
«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.