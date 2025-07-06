Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 10:08

Захарова кратко ответила о шагах России после нападения на торгпредство

Захарова пообещала вызвать посла Швеции после нападения на торгпредство России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России вызовет посла Швеции в связи с повторным нападением на торговое представительство РФ в европейской стране, заявила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости. Речь идет об инциденте, произошедшем в субботу, 5 июля.

Будет вызван посол, — коротко ответила Захарова.

Накануне торговое представительство России в Стокгольме подверглось новой атаке с использованием дрона. На здание сбросили пакет с краской. Дипломаты подчеркнули, что российская сторона требует расследовать обе атаки дронов на посольство и торгпредство в Стокгольме, найти и наказать виновных. По их словам, ответственность за происходящее лежит на шведских властях.

Еще одно нападение на торгпредство России в Швеции произошло 17 июня. Тогда дрон также сбросил пакет с краской перед входом в здание. В посольстве отметили, что эта атака продолжила череду аналогичных нападений, ставящих под угрозу безопасность сотрудников.

Европа
Швеция
МИД РФ
МИД России
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ООН назвала страны с самым высоким госдолгом на человека
«Мизерные партии»: американист оценил шансы Маска создать свою партию
Девушка решила перекрыть МКАД по необычной причине
«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.