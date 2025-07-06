Захарова кратко ответила о шагах России после нападения на торгпредство Захарова пообещала вызвать посла Швеции после нападения на торгпредство России

Министерство иностранных дел России вызовет посла Швеции в связи с повторным нападением на торговое представительство РФ в европейской стране, заявила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости. Речь идет об инциденте, произошедшем в субботу, 5 июля.

Будет вызван посол, — коротко ответила Захарова.

Накануне торговое представительство России в Стокгольме подверглось новой атаке с использованием дрона. На здание сбросили пакет с краской. Дипломаты подчеркнули, что российская сторона требует расследовать обе атаки дронов на посольство и торгпредство в Стокгольме, найти и наказать виновных. По их словам, ответственность за происходящее лежит на шведских властях.

Еще одно нападение на торгпредство России в Швеции произошло 17 июня. Тогда дрон также сбросил пакет с краской перед входом в здание. В посольстве отметили, что эта атака продолжила череду аналогичных нападений, ставящих под угрозу безопасность сотрудников.