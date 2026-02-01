Стало известно, к чему может привести конфликт между лидерами ЕС

Стало известно, к чему может привести конфликт между лидерами ЕС SC: конфликт фон дер Ляйен с Каллас может привести к распаду ЕС

Напряженные отношения между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас могут привести к распаду всего Евросоюза, передает Strategic Culture. В источнике отметили, что появление новых врагов внутри самого блока обычно означает конец существования организации.

Внутри Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между Урсулой фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каей Каллас испортились. То есть, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны, — говорится в материале.

Подчеркивается, что эксперты видят в этом конфликте признак глубокой некомпетентности и дезориентации руководства ЕС. Эта внутренняя вражда фактически привела политиков к международной изоляции и испортила отношения со многими партнерами, заключили в источнике.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен планирует подготовить страны ЕС к возможной войне с Россией к 2030 году. Как сообщает источник, для этого она начала смягчение долговых правил внутри блока и хочет выделить €650 млрд на оборону.