Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 06:46

Стало известно, к чему может привести конфликт между лидерами ЕС

SC: конфликт фон дер Ляйен с Каллас может привести к распаду ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Напряженные отношения между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас могут привести к распаду всего Евросоюза, передает Strategic Culture. В источнике отметили, что появление новых врагов внутри самого блока обычно означает конец существования организации.

Внутри Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между Урсулой фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каей Каллас испортились. То есть, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны, — говорится в материале.

Подчеркивается, что эксперты видят в этом конфликте признак глубокой некомпетентности и дезориентации руководства ЕС. Эта внутренняя вражда фактически привела политиков к международной изоляции и испортила отношения со многими партнерами, заключили в источнике.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен планирует подготовить страны ЕС к возможной войне с Россией к 2030 году. Как сообщает источник, для этого она начала смягчение долговых правил внутри блока и хочет выделить €650 млрд на оборону.

Урсула фон дер Ляйен
Кая Каллас
Евросоюз
Еврокомиссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебросили под Сумы растерявшую все HIMARS бригаду
Игры на деньги ВСУ, наступление на Запорожье: новости СВО к утру 1 февраля
Мошенники придумали новый способ внедрять россиянам следящие приложения
Рост цен на смартфоны: какие и когда подорожают больше всего, причины
Ребенок стал жертвой ДТП с автобусом в Мюнхене
Пожар в мебельном цехе унес жизнь одного человека
Экс-премьера Украины объявили в розыск в России
В СК рассказали о главной версии пропажи семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 февраля: инфографика
Подросток за год «накопил» более пяти уголовных дел по тяжелым статьям
Ежемесячную выплату с 1 февраля проиндексируют на 5,6%
Инфекционист объяснила, почему вирус Нипах не повторит судьбу коронавируса
«В первых рядах»: ВСУ стали отправлять на убой обученные на Западе бригады
Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ объявили в розыск
Свыше 20 БПЛА устроили налет на регионы России посреди ночи
Трамп озвучил неожиданное последствие сделки Китая и Канады
Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ заочно арестовали
В Калифорнии на шоссе столкнулись 59 машин из-за сильного тумана
Неужели наконец потеплеет? Погода в Москве и Петербурге 2–8 февраля
В Госдуме изучат законопроект о праве ЧОО использовать стрелковое оружие
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.