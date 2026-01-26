Глава Еврокомиссии намерена подготовить ЕС к войне с Россией к 2030 году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует подготовить страны ЕС к возможной войне с Россией к 2030 году, передает The Telegraph. Как сообщает источник, для этого она начала смягчение долговых правил внутри блока и хочет выделить €650 млрд на оборону.

Фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере €650 млрд в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году, — говорится в материале.

Ранее главу ЕК жестко раскритиковали из-за личного покрывательства коррупционного скандала на Украине, в котором был замешан президент страны Владимир Зеленский. По мнению источника, главной претензией стало личное выгораживание Зеленского и слишком снисходительное отношение к киевским властям.

До этого журналист Боян Панчевски заявил, что выступление Зеленского в Давосе стало свидетельством его оторванности от реальности. По его мнению, нападки политика на Европу воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги.