Экипаж российского буксира спас филиппинца в Южно-Китайском море

Экипаж российского спасательного буксира «Алатау» совершил операцию по спасению человека в Южно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Мужчина оказался гражданином Филиппин, который провел в воде около двух суток после падения за борт танкера.

В южной части Южно-Китайского моря экипажем спасательного буксира «Алатау» <…> на поверхности воды был обнаружен и спасен гражданин Филиппин, проведший в воде около двух суток, — сказано в сообщении.

Филиппинцу была оказана необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. Российские моряки планируют доставить спасенного во Владивосток, после чего помогут вернуться на родину.

Ранее моряки российского судна Frio Forwin спасли с дрейфующей в Атлантическом океане лодки 54 нелегальных мигранта. Среди тех, кто едва не утонул, было пять женщин и один грудной ребенок.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге затонул морской буксир «Капитан Ушаков» на территории Балтийского завода. Во время достройки судна на причале оно накренилось на правый борт. Затопление повредило помещение с вспомогательными механизмами. Пострадавших нет.