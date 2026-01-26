Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 22:57

Экипаж российского буксира спас филиппинца в Южно-Китайском море

Экипаж российского буксира «Алатау» спас проведшего в воде двое суток филиппинца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Экипаж российского спасательного буксира «Алатау» совершил операцию по спасению человека в Южно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Мужчина оказался гражданином Филиппин, который провел в воде около двух суток после падения за борт танкера.

В южной части Южно-Китайского моря экипажем спасательного буксира «Алатау» <…> на поверхности воды был обнаружен и спасен гражданин Филиппин, проведший в воде около двух суток, — сказано в сообщении.

Филиппинцу была оказана необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. Российские моряки планируют доставить спасенного во Владивосток, после чего помогут вернуться на родину.

Ранее моряки российского судна Frio Forwin спасли с дрейфующей в Атлантическом океане лодки 54 нелегальных мигранта. Среди тех, кто едва не утонул, было пять женщин и один грудной ребенок.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге затонул морской буксир «Капитан Ушаков» на территории Балтийского завода. Во время достройки судна на причале оно накренилось на правый борт. Затопление повредило помещение с вспомогательными механизмами. Пострадавших нет.

Минобороны РФ
Тихий океан
ВМФ РФ
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свобода от долгов: 5 причин не торопиться с банкротством
ЦСКА взял верх над "Северсталью" в московском матче КХЛ
США запускают своего «Терминатора»: Пентагон внедряет ИИ, чем это опасно
Экипаж российского буксира спас филиппинца в Южно-Китайском море
«Нужно быть безмозглым, чтобы верить»: Дуров о безопасности WhatsApp
Глава Еврокомиссии намерена подготовить ЕС к войне с Россией к 2030 году
Как была создана Дорога жизни для Ленинграда и сколько людей она спасла
«Лишилась дара речи»: Херд раскрыла последствия проигрыша в суде с Деппом
Как живет Лепс после расставания с Кибой: кто от кого ушел — подробности
В российском городе после атаки БПЛА погиб мирный житель
Минобороны доложило о сбитых украинских БПЛА над двумя регионами России
«Газпром» раскрыл запасы газа в Прибалтике
На Западе раскрыли, о чем чаще всего размышляет Трамп
Появились кадры снежного циклона над Москвой из космоса
Зачем утеплять теплицу в мороз: способы, которые продлят жизнь вашему парнику
В Москве отменили премьеру спектакля по пьесе Бродского
Фильм Бекмамбетова обошел в США «Аватар 3»: чем режиссер покорил зрителей
ВВС США начали масштабную переброску военных грузов на Ближний Восток
Названа главная проблема на рынке жилья после 2027 года
Блогера с маленькой дочерью задержали в аэропорту из-за новых правил
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.