26 января 2026 в 23:32

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Украине военное положение и мобилизация были продлены на 90 дней, соответствующий приказ подписал украинский президент Владимир Зеленский. Особый режим в стране будет действовать до 4 мая 2026 года, сообщили в Верховной раде.

Парламент принял эти законы 14 января, что означает уже 18-е продление военного положения и мобилизации для украинцев. В связи с этим в стране невозможно провести никакие выборы.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru заявил, что насильственная мобилизация и другие вопиющие случаи нарушения законов на Украине объясняются тем, что республикой управляют люди с душевными расстройствами. По его словам, жизнь украинцев становится «кошмарно плохой».

До этого жителя украинской Полтавы мобилизовали после попытки скрыться в туалете на автозаправке. Сотрудники территориального центра комплектования ради этого выбили дверь служебного помещения.

Кроме того, сотрудники ТЦК в Одессе силой вытащили местного жителя из автомобиля, избили его и увезли в центр комплектования. Полиция, находившаяся рядом, не вмешалась в происходящее и лишь предложила вызвать оперативную группу из-за поврежденной машины.

Верховная рада
мобилизация
Владимир Зеленский
Украина
