Зоосад блокадного Ленинграда: спасение животных, история бегемота Красавицы

872 дня блокады Ленинграда стали временем нечеловеческих испытаний для его жителей. Наравне с людьми страдали и те, кто не мог пожаловаться на голод и страх, — животные Ленинградского зоопарка в блокаду. История о том, как истощенные сотрудники, сами балансируя на грани жизни и смерти, спасали своих питомцев, стала легендой. Скоро она оживет на большом экране: в 2026 году выходит фильм о бегемотихе Красавице и подвиге служителей зоосада.

Зоопарк под обстрелами: эвакуация, гибель животных и героизм сотрудников

Начало войны застало коллектив Ленинградского зоопарка врасплох. В конце июля 1941 года, понимая приближение опасности, сотрудники сумели отправить в Казань первый эшелон с самыми ценными животными — белыми медведями, носорогом, тиграми, тапирами и другими. Однако вторая волна эвакуации так и не состоялась — 8 сентября кольцо блокады сомкнулось вокруг города.

Эта же роковая ночь принесла первые жертвы. На территорию зоосада упали три фугасные бомбы. Одна из них разрушила слоновник, погребя под обломками любимицу горожан слониху Бетти. По воспоминаниям свидетелей, она умирала два дня, и ее жалобный рев был слышен на всю Петроградскую сторону, но помочь ей было невозможно. В ту же ночь обезьянник сгорел, погибли многие обитатели, а выжившие приматы несколько дней находились в оцепенении, не реагируя на происходящее. Стратегическое расположение зоопарка (рядом — зенитные батареи, на Неве — корабли) сделало его постоянной мишенью.

Самым тяжелым решением стала ликвидация крупных хищников — львов, медведей, волков, — которых не успели эвакуировать. Это было сделано из-за опасения, что в случае разрушения вольеров они вырвутся на улицы осажденного города. Сотрудники, вынужденные своими руками убивать вскормленных ими животных, переживали это как личную трагедию. К зиме 1941–1942 годов условия стали невыносимыми: прекратились подача электричества, работа канализации и водопровода. Животные начали массово гибнуть от холода, голода и стресса. Несмотря на это, небольшой коллектив из нескольких десятков человек, в основном пожилых женщин, продолжал бороться за каждую жизнь, оставаясь жить прямо на территории зоосада.

Легендарная Красавица: как бегемотиха пережила блокаду

Среди тех, кто остался в осажденном городе, была и бегемотиха Красавица. Она была живой легендой зоопарка, прибыв в Петербург еще в 1911 году и к началу войны считаясь одной из самых крупных бегемотих в мировых зоопарках. Ее спасение стало возможным благодаря подвигу самоотверженной служительницы Евдокии Ивановны Дашиной.

Основной проблемой было питание. В мирное время гиппопотам потреблял 36–40 килограммов овощей в день. В условиях блокады для нее готовили особую смесь: 4–6 килограммов овощей и травы и до 30 килограммов распаренных опилок, которые служили для заполнения желудка. Источником опилок послужили деревянные «Американские горки» — аттракцион из соседнего парка, частично разрушенный бомбежками.

Но еще более критичным был вопрос воды. Без регулярного увлажнения кожа бегемотов трескается, воспаляется и покрывается так называемым «кровавым потом», что ведет к заражению и гибели. Водопровод не работал, и каждый день Евдокия Ивановна приносила или привозила на саночках 40 ведер (около 400 литров) воды из Невы. Она нагревала воду, дважды в день обмывала Красавицу, а затем втирала в ее кожу камфорное масло и тюлений жир, запасы которого чудом сохранились с довоенного времени.

Во время авианалетов бегемотиха, следуя инстинкту, искала спасения в воде. Поскольку бассейн был пуст, она спускалась на его дно и лежала там, дрожа от страха. Дашина, не оставляя свою подопечную, спускалась к ней, обнимала и укрывала одеялами, пытаясь успокоить. Благодаря этой невероятной заботе Красавица пережила всю блокаду и умерла уже в глубокой старости в 1951 году.

Жизнь среди войны: чем кормили, как лечили и где прятали зверей

Ежедневная борьба за выживание в блокадном зоопарке требовала невероятной изобретательности. Проблема пропитания для животных в блокадном Ленинграде решалась буквально всем, что могло считаться съедобным. Сотрудники собирали желуди и рябину, косили траву в парках и на пустырях под обстрелами, а все свободные клочки земли на территории зоосада и переданном ему парке Челюскинцев были засеяны овощами.

Главной задачей было перевести животных на несвойственную им пищу. Травоядные получали распаренные опилки с добавлением сена и отрубей. Хищники, отказывающиеся от растительной пищи, стали главной головной болью. Для них придумали хитрость: овощную смесь с рыбьим жиром или мясным бульоном зашивали в кроличьи шкурки, сохранившиеся с довоенных времен. Запах и вид «добычи» обманывали зверей, и они поедали суррогат. Такой же метод использовали для хищных птиц, добавляя в смесь немного рыбы. Беркут же наотрез отказался от рыбы, и для него служители специально отлавливали крыс.

После одного из обстрелов были ранены два оленя и коза. Служительница Е. А. Коновалова делала им перевязки и, делясь собственным скудным пайком, кормила с рук, пока те не поправились. Позже, осенью 1941 года, истощенная гамадрил Эльза родила детеныша, но у нее не было молока. Чтобы спасти малыша, близлежащий родильный дом по решению городских властей ежедневно выделял для обезьянки пол-литра молока. Детеныш выжил, что стало редчайшим случаем для зоопарковой практики даже в мирное время.

Удивительно, но даже в этих условиях зоопарк не просто выживал, а продолжал работать, поддерживая дух ленинградцев. Летом 1942 года, после тяжелейшей зимы, зоосад вновь открыл свои двери. За то лето его посетили около 7400 человек — жителей города, которым самим было тяжело передвигаться. Продолжал выступления и Театр зверей под руководством И. К. Раевского и Т. С. Рукавичниковой, радуя своими номерами раненых в госпиталях и детей.

В память о героизме его работников во время блокады зоопарк сохранил название «Ленинградский». На его территории, в старейшем здании павильона «Бурые медведи», уже много лет существует музейная экспозиция «Зоосад в годы блокады», где воссоздан быт служителей.

История, ставшая фильмом: к выходу картины о Красавице в 2026 году

В 2026 году ожидается выход на российские экраны полнометражного фильма, посвященного судьбе бегемотихи Красавицы и ее спасительницы Евдокии Дашиной. Картина призвана не просто рассказать об одном из эпизодов войны, но и показать, как в самых бесчеловечных условиях люди продолжали оставаться людьми, беря на себя ответственность за тех, кто от них полностью зависел.

Фильм о бегемотихе Красавице 2026 года станет кинематографическим памятником всем, кто спасал Ленинградский зоопарк в блокаду.

