Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск

В первый же день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, директор Государственного Эрмитажа академик Иосиф Орбели подписал приказ о начале эвакуации музейных коллекций. Это решение не было спонтанным — подготовка к возможной эвакуации велась с конца 1930-х годов. Именно тогда Эрмитаж получил отдельное здание, где заранее заготавливались ящики и упаковочные материалы, что позволило в кратчайшие сроки приступить к спасению сокровищ.

Уже 23 июня все сотрудники музея были вызваны на работу. Как вспоминал позже Орбели: «Научные сотрудники Эрмитажа, работники его охраны, технические служащие — все принимали участие в упаковке, затрачивая на еду и отдых не более часа в сутки». Ко второму дню к ним присоединились сотни добровольцев — художники, студенты, простые ленинградцы, неравнодушные к искусству. Работа велась круглосуточно, люди спали прямо в музее, устраиваясь на стульях и коврах.



Разрушенное здание Государственного Эрмитажа во время артиллерийского обстрела Фото: Виктор Барановский/РИА Новости

При эвакуации соблюдались строжайшие меры предосторожности. Были подготовлены детальные планы погрузки, определены маршруты перемещения ящиков по залам, лестницам и к конкретным подъездам. Картины снимались со стен, но рамы решено было оставить — мудрое решение Орбели, которое потом позволило быстро восстановить экспозицию. Крупноформатные полотна наматывали на специальные валы, зашивали в клеенку и помещали в прочные ящики.

Дорога в эвакуацию: трудности пути и прибытие в Свердловск

Первый эшелон отправился из Ленинграда в ночь на 1 июля 1941 года. Он состоял из 22 вагонов, в которых находилось около 500 тысяч экспонатов (1118 ящиков). В состав поезда включили бронированный вагон для особо ценных грузов, вагоны для сопровождающих и вооруженной охраны, а также платформы с зенитными орудиями для защиты от воздушных атак. Возглавил экспедицию хранитель картинной галереи Владимир Левинсон-Лессинг — только он знал конечный пункт назначения, державшийся в строжайшей тайне.

Дорога была чрезвычайно опасной — немецкая авиация постоянно бомбила железнодорожные пути. Тем не менее эшелон благополучно прибыл в Свердловск. Второй транспорт с 700 тысячами экспонатов (1422 ящика) отправился 20 июля и достиг пункта назначения 30 июля. Третий эшелон подготовить не успели — кольцо блокады вокруг Ленинграда замкнулось, и ящики остались в городе.

Всего было эвакуировано более 1,1 миллиона предметов — практически вся музейная экспозиция. Сопровождали ценности 17 сотрудников Эрмитажа с семьями. Для размещения коллекций в Свердловске (ныне Екатеринбург) выделили несколько зданий: Картинную галерею на улице Вайнера, Римско-католический храм Зачатия святой Анны и здание Антирелигиозного музея (дом Ипатьева, где в 1918 году была расстреляна царская семья).



Экспонаты прикладного искусства перенесены в хранилища Эрмитажа во время блокады Ленинграда Фото: Александр Бродский/РИА Новости

Наиболее ценные и чувствительные к перепадам температуры экспонаты разместили в Картинной галерее, где условия были подходящими. Тяжелые скульптуры, включая знаменитого «Вольтера» работы Гудона, определили в костел и столярную мастерскую. В галерее пришлось укрепить перекрытия дополнительными бетонными опорами, чтобы они выдержали вес ящиков, громоздившихся до самого потолка.

Жизнь музея в тылу: как хранили и показывали шедевры

Директором Свердловского филиала Эрмитажа назначили В. Ф. Левинсон-Лессинга — блестящего ученого и талантливого организатора. Под его руководством 17 сотрудников обеспечивали сохранность коллекции и продолжали научную работу.

Экспонаты не распаковывали на протяжении всей войны, лишь периодически проводя выборочные проверки состояния сохранности. Здания хранилищ были закрыты для публики, охрану обеспечивали сотрудники милиции. Несмотря на сложные условия, эрмитажники находили возможность для научной деятельности — писали диссертации, монографии, проводили исследования, читали лекции в госпиталях, учебных заведениях, на заводах и в колхозах. К 1944 году было прочитано более 1150 лекций об искусстве Возрождения, творчестве Рембрандта и Рубенса, военной доблести русского народа. На эти выступления собирались полные залы — людям хотелось прикоснуться к миру прекрасного в суровые военные годы.

В 1943 году в Доме колхозника открылась временная выставка «Военная доблесть русского народа», где показали распакованные экспонаты из Галереи 1812 года. Это была одна из немногих возможностей для свердловчан увидеть эрмитажные сокровища. Сотрудники также помогали местным музеям — проводили атрибуцию произведений искусства, консультировали по вопросам реставрации.

Возвращение домой: послевоенная реэвакуация коллекции

После окончания войны начался процесс возвращения эрмитажных коллекций. Первый эшелон отправился из Свердловска в октябре 1945 года. Разгрузка ящиков в Ленинграде началась 10 октября — это был трогательный и волнующий момент для всех сотрудников музея.

Процессом реэвакуации руководил лично Орбели. Из воспоминаний художника Виталия Воловича, участвовавшего в погрузке: «Мы подошли к большому тяжелому ящику, и к нам подбежала сотрудница Эрмитажа. Молитвенно сложив руки, она сказала: „Мальчики, ради бога, осторожней! Здесь „Возвращение блудного сына“ Рембрандта!"».

Уже 8 ноября 1945 года Эрмитаж открыл 69 залов для публики, а к 1 января 1946 года экспозиция была полностью восстановлена в 107 залах. Это стало возможным благодаря тому, что во время эвакуации в залах Эрмитажа сохранили на стенах рамы, что позволило быстро вернуть картины на их места.



Свердловская картинная галерея Фото: В. Каушанов/РИА Новости

В благодарность за сохранение коллекции Эрмитаж передал Свердловской картинной галерее (ныне Екатеринбургский музей изобразительных искусств) более 200 картин, редкие книги, коллекцию фарфора и предметов мебельного искусства. Эти дары заложили основу для развития музея.

Эвакуация Эрмитажа в Свердловск стала беспрецедентной операцией по спасению культурного наследия. Благодаря самоотверженности сотрудников музея и добровольцев, четкому планированию и организационной работе удалось сохранить для будущих поколений бесценные сокровища мирового искусства.

