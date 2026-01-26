Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 18:40

Политолог ответил, чем грозит Украине отказ от мирных инициатив Трампа

Политолог Самонкин: Украина может исчезнуть при отказе от мирного плана Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украина может перестать существовать как государство при отказе президента Владимира Зеленского принять мирный план американского лидера Дональда Трампа, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, страну ждут такие же последствия, если Киев продолжит действовать в интересах Великобритании.

Мне кажется, что Киев будет вынужден считаться с интересами Трампа, а иначе это грозит окончательной потерей суверенитета и вообще исчезновением этого государства с лица Земли. Этого бы, конечно, многим не хотелось — иметь прямую сухопутную границу с НАТО. Да и уже четвертый в истории раздел Украины. У нас было три раздела, когда великие державы договаривались, а украинский народ и украинское государство были на периферии этих процессов. История такая. Она может повториться, если Зеленский дальше будет делать ставку на военное обострение конфликта под поддержкой британской короны, — объяснил Самонкин.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев подтвердил, что переговоры в Абу-Даби проходят непросто. По его словам, больше всего разногласий возникло при обсуждении территориальных уступок.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан поручил вызвать посла одной страны из-за угроз
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.