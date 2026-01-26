Украина может перестать существовать как государство при отказе президента Владимира Зеленского принять мирный план американского лидера Дональда Трампа, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, страну ждут такие же последствия, если Киев продолжит действовать в интересах Великобритании.

Мне кажется, что Киев будет вынужден считаться с интересами Трампа, а иначе это грозит окончательной потерей суверенитета и вообще исчезновением этого государства с лица Земли. Этого бы, конечно, многим не хотелось — иметь прямую сухопутную границу с НАТО. Да и уже четвертый в истории раздел Украины. У нас было три раздела, когда великие державы договаривались, а украинский народ и украинское государство были на периферии этих процессов. История такая. Она может повториться, если Зеленский дальше будет делать ставку на военное обострение конфликта под поддержкой британской короны, — объяснил Самонкин.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев подтвердил, что переговоры в Абу-Даби проходят непросто. По его словам, больше всего разногласий возникло при обсуждении территориальных уступок.