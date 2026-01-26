Свобода от долгов: 5 причин не торопиться с банкротством

Количество россиян, признанных банкротами с 2015 года, достигло 2,22 млн человек, следует из данных «Федресурса». Несмотря на то, что граждане по-прежнему активно используют эту процедуру, в последние годы ее популярность несколько снизилась. NEWS.ru рассказывает о причинах, по которым стоит серьезно задуматься, прежде чем объявлять себя финансово несостоятельным.

Что представляет собой банкротство

Банкротство гражданина — это юридический механизм финансовой реабилитации неплатежеспособного (несостоятельного) гражданина, рассказала NEWS.ru профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Татьяна Шишмарева.

«В том случае если гражданин прекращает платежи по договорам (по кредитному договору), обязательные платежи (налоги), коммунальные платежи, алименты по причине недостаточности денежных средств, он имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом», — пояснила она.

Какими бывают виды банкротств

Закон о банкротстве предусматривает как внесудебный, так и судебный порядок признания несостоятельности, отметила юрист.

Внесудебный порядок банкротства применяется при задолженности от 25 тысяч до 1 млн рублей и отсутствии у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства.

Эта упрощенная процедура доступна определенным категориям граждан, в частности пенсионерам и получателям пособия по уходу за ребенком. Важным условием является наличие исполнительного документа о взыскании долга, выданного не позднее чем за семь лет до подачи заявления о внесудебном банкротстве, отметила Шишмарева.

При судебном порядке банкротства, инициируемом по заявлению должника, кредиторов или ФНС, вводятся соответствующие процедуры. К ним относятся реструктуризация долгов — при наличии у гражданина постоянного источника дохода, а также реализация имущества.

Основным условием является сумма задолженности, превышающая 500 тысяч рублей, и просрочка по ее уплате на срок от трех месяцев. Однако обратиться за введением судебной процедуры можно и при меньшей сумме долга, если должник сможет доказать свою полную неплатежеспособность, уточнила Шишмарева.

Каковы последствия банкротства для должника

Факт признания гражданина несостоятельным не только освобождает его от обязательств, но и ведет к ряду негативных последствий, напомнила NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Невозможность получить кредит

В течение пяти лет после завершения процедуры банкротства гражданин обязан указывать этот факт при подаче любой заявки на кредит. Как пояснила эксперт, это существенно снижает его кредитный рейтинг. В результате кредиторы закладывают повышенную премию за риск, что ведет к росту процентных ставок. Кроме того, многие банки могут и вовсе отказать в выдаче кредита такому заемщику.

Запрет на повторное банкротство

Также в течение последующих пяти лет гражданин не сможет повторно инициировать процедуру банкротства. Это значит, что при возникновении новых долговых обязательств ему придется рассчитаться с кредиторами в полном объеме в рамках общего правового поля.

Препятствия для карьеры

Процедура банкротства накладывает ограничения на профессиональную деятельность. В течение трех лет после ее завершения гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, включая позиции руководителя (генерального директора) или управляющего, а также участвовать в управлении организацией. Как пояснила Мери Валишвили, это создает существенные преграды для карьерного роста в бизнесе и корпоративном секторе.

Репутационные риски

Важным аспектом являются репутационные последствия. Факт признания гражданина банкротом формирует у потенциальных партнеров, работодателей или инвесторов представление о повышенных финансовых рисках. Считается, что вероятность возникновения у такого лица трудностей с исполнением обязательств в будущем остается высокой, что делает любое сотрудничество с ним более рискованным.

Потеря имущества

Как пояснила Шишмарева, целью процедуры реструктуризации долгов является восстановление платежеспособности гражданина и погашение обязательств перед кредиторами. Эта процедура может быть выгодна, например, должнику, который приобрел квартиру в ипотеку, внес большую часть суммы, но временно утратил возможность платить. В рамках утвержденного судом плана реструктуризации он сохраняет жилье, продолжая выплаты по скорректированному графику.

Если же вводится процедура реализации имущества, такая квартира включается в конкурсную массу, продается с торгов, а вырученные средства идут на расчеты с кредиторами.

При этом, отметила эксперт, в конкурсную массу не включается единственное жилье должника. Исключение — жилье, изначально приобретенное в ипотеку и выступающее залогом по этому кредиту.

