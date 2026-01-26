Более 2,2 млн россиян признали банкротами

Число россиян, признанных банкротами с 2015 года, когда появился институт судебного банкротства, превысило 2,2 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на статистику «Федресурса». В 2025 году, в частности, статус финансовой несостоятельности получили почти 568 тыс. граждан РФ.

Кроме того, в том же году 61,3 тыс. россиян признали банкротами во внесудебном порядке. По данным экспертов, темпы роста числа таких людей за последние три года равняются 20-30%.

В то же время количество случаев, когда заявление банкрота приводило к переоценке его задолженности, сократилось: в 2025 году это сделали 37,8 тыс. человек, в 2024-м — 49,8 тыс. Специалисты считают, что это связано с тем, что кредиторы соглашаются на рассрочку платежей и отсрочку уплаты.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков заявил, что последствия банкротства затрагивают многие аспекты жизни — человеку в соответствующем статусе запрещается выезжать за границу, и он рискует потерять ценное имущество. Он добавил, что под вопрос ставится и получение новых займов, так как данные о статусе попадают в кредитную историю на пять лет.