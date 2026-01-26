Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 08:55

Более 2,2 млн россиян признали банкротами

Число признанных с 2015 года банкротами россиян превысило 2,2 млн человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Число россиян, признанных банкротами с 2015 года, когда появился институт судебного банкротства, превысило 2,2 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на статистику «Федресурса». В 2025 году, в частности, статус финансовой несостоятельности получили почти 568 тыс. граждан РФ.

Кроме того, в том же году 61,3 тыс. россиян признали банкротами во внесудебном порядке. По данным экспертов, темпы роста числа таких людей за последние три года равняются 20-30%.

В то же время количество случаев, когда заявление банкрота приводило к переоценке его задолженности, сократилось: в 2025 году это сделали 37,8 тыс. человек, в 2024-м — 49,8 тыс. Специалисты считают, что это связано с тем, что кредиторы соглашаются на рассрочку платежей и отсрочку уплаты.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков заявил, что последствия банкротства затрагивают многие аспекты жизни — человеку в соответствующем статусе запрещается выезжать за границу, и он рискует потерять ценное имущество. Он добавил, что под вопрос ставится и получение новых займов, так как данные о статусе попадают в кредитную историю на пять лет.

Россия
банки
россияне
деньги
должники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин сообщил о продвижении российских военных под Константиновкой
Российским предпенсионерам напомнили о льготах и выплатах в 2026 году
Более 10 человек погибли при стрельбе во время футбольного матча в Мексике
Виктория Боня опубликовала видео, как обматерила и побила 13-летнюю дочь
«Одни шестерки»: друг Рыманова заявил о проклятии гитаристов «Любэ»
На Западе признали бессилие перед «Орешником»
В Чехии назвали флаг Украины в центре Праги ненужной провокацией
Более 2,2 млн россиян признали банкротами
«Провалила тест на эффективность»: в России вынесли приговор ОБСЕ
Россиянам рассказали о случаях, когда нужно вернуть пенсию государству
В Приморье выросло число госпитализированных после аварии с автобусом
Украинский дрон атаковал скорую помощь, которая везла пациента в больницу
27 января — День памяти жертв холокоста: чтобы помнили
Для украинцев разработали симулятор побега из ТЦК
В России могут появиться зеленые номера машин
Что такое синий экран смерти на ПК и можно ли спасти технику в этот момент?
Украинские националисты сдались в плен под Димитровом
Спасение для хозяйки: печенье к чаю из готового теста за 10 минут
Бурятия будет делать для нужд СВО смертоносные дроны
«Повреждена кровля»: в ХМАО загорелась мечеть
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.