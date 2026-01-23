Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:39

Долги по лизингу авто и техники массово уходят коллекторам

«Ведомости»: лизинговые компании активно продают долги коллекторским агентствам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Лизинговые компании начали активно продавать просроченные долги коллекторским агентствам, передают «Ведомости» со ссылкой на представителя электронной торговой площадки «Рынок долгов». Первые крупные сделки в этом новом сегменте рынка цессии состоялись в конце 2025 года.

Объем долгов, выставленных на онлайн-аукционы, достиг 5,3 млрд рублей, а сумма заключенных сделок превысила 600 млн рублей. Аналитики объясняют этот тренд тем, что из-за амортизации залоговое имущество часто не покрывает всей суммы задолженности, что делает выгодной продажу проблемных активов.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств подтвердили изданию, что к продаже подключились ведущие лизинговые компании. По данным «Скоринг бюро», небольшие портфели могли уходить коллекторам всего за 3% от номинальной суммы долга.

В «ВТБ лизинге» этот инструмент назвали эффективным способом очистки баланса. Эксперты добавляют, что самостоятельное взыскание осложняется частыми банкротствами юрлиц, а работа с залоговой спецтехникой требует особой экспертизы.

Ранее адвокат Андрей Князев рассказал, что коллекторы имеют право взыскать долги только после решения суда. Он посоветовал всегда требовать официальные документы.

Россия
лизинг
долги
коллекторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
В России начали маркировать детское питание
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС
«Бронтозавр»: Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за критику Трампа
Российских туристов на Мальдивах атаковали медузы
Володин раскрыл, какой закон о мигрантах скоро вступит в силу
Шарлотка без разрыхлителя — пышность дает трюк с яйцами
Гори ясно: простая схема выбора идеальной бюджетной фитолампы для рассады
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.