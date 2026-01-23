Долги по лизингу авто и техники массово уходят коллекторам

Долги по лизингу авто и техники массово уходят коллекторам «Ведомости»: лизинговые компании активно продают долги коллекторским агентствам

Лизинговые компании начали активно продавать просроченные долги коллекторским агентствам, передают «Ведомости» со ссылкой на представителя электронной торговой площадки «Рынок долгов». Первые крупные сделки в этом новом сегменте рынка цессии состоялись в конце 2025 года.

Объем долгов, выставленных на онлайн-аукционы, достиг 5,3 млрд рублей, а сумма заключенных сделок превысила 600 млн рублей. Аналитики объясняют этот тренд тем, что из-за амортизации залоговое имущество часто не покрывает всей суммы задолженности, что делает выгодной продажу проблемных активов.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств подтвердили изданию, что к продаже подключились ведущие лизинговые компании. По данным «Скоринг бюро», небольшие портфели могли уходить коллекторам всего за 3% от номинальной суммы долга.

В «ВТБ лизинге» этот инструмент назвали эффективным способом очистки баланса. Эксперты добавляют, что самостоятельное взыскание осложняется частыми банкротствами юрлиц, а работа с залоговой спецтехникой требует особой экспертизы.

Ранее адвокат Андрей Князев рассказал, что коллекторы имеют право взыскать долги только после решения суда. Он посоветовал всегда требовать официальные документы.