Приметы 27 января — Нинин день: забота о кормилице и белые туманы

27 января верующие вспоминают равноапостольную Нину, просветительницу и одну из самых почитаемых святых Грузии. В народе день называли Нининым днем или Обрядом скотины. После крещенских холодов и «ленивых» дней на Ермилу наступало время активного ухода за домашними животными. На Руси говорили: «На святую Нину порадуй скотину». Корова в крестьянской семье считалась священной кормилицей, и этот день был полностью посвящен ей.

Погодные приметы на Нинин день, 27 января

Погода в этот день помогала определить, насколько затяжной будет зима.

  • Если на деревьях виден белый иней — скоро наступит потепление и оттепель.

  • Белые облака на небе 27 января — к усилению морозов.

  • Если звезды на небе светят ярко — ударят крепкие морозы, а если они тусклые — будет оттепель.

  • Утренняя заря с красным оттенком предвещала сильный ветер.

Что можно и нельзя делать 27 января Что можно и нельзя делать 27 января Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 27 января: коровы и не только

  • Если вороны каркают по-особенному затяжно — ждите метели и сильного снегопада.

  • Петух запел раньше времени в морозный день — к скорому теплу.

Главным делом дня было привести в порядок хлев и проявить заботу о животных. Хозяева вычищали хлев, меняли солому и убирали навоз. Считалось, что чистая скотина в этот день — залог ее здоровья на все лето. Корову угощали свежим хлебом, овощами и ласково с ней разговаривали. Верили, что «добрая» корова даст больше молока.

Что можно и нужно делать 27 января

  • Заниматься хозяйственными работами. День считался очень удачным для любого физического труда, связанного с домом и животными.

  • Пить коровье молоко. Считалось, что молоко в Нинин день обладает особой целебной силой и помогает укрепить здоровье на весь год.

  • Колоть дрова. Существовало поверье, что дрова, наколотые на Нину, горят жарче и дольше.

  • Молиться об успехе в делах. Святой Нине молились о просвещении ума, а также о защите дома от пожаров и невзгод.

Приметы 27 января Приметы 27 января Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 27 января

  • Обижать домашних животных. Грубое слово или удар, нанесенный скотине в этот день, могли привести к потере молока или болезни животного.

  • Лениться и долго спать. Нина — день трудолюбивых. Тот, кто пролежит на печи весь день, рискует столкнуться с финансовыми трудностями.

  • Ссориться с соседями. Любой конфликт 27 января мог перерасти в многолетнюю вражду.

  • Выбрасывать мусор после заката. Считалось, что так можно случайно «выбросить» семейный достаток.

  • Стричь волосы. Старики верили, что стрижка на Нину может укоротить судьбу или притянуть неудачи в делах.

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста рекомендуем приготовить по нашему рецепту

