«Кто в лес, кто по дрова»: Володин о системе тарифообразования в сфере ЖКХ Володин описал ситуацию с тарифами в сфере ЖКХ фразой: «Кто в лес, кто по дрова»

В России необходимо изменить систему регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, поскольку ценообразование в регионах устанавливается по принципу «кто в лес, кто по дрова», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он опубликовал в Telegram-канале фрагмент своего выступления, отметив, что депутаты приняли в первом чтении законопроект, наделяющий ФАС полномочиями по регулированию тарифов в сфере ЖКХ.

Тема тарифообразования — одна из самых проблемных, потому что зачастую — кто в лес, кто по дрова. У одних тарифы удерживаются, у других они начинают расти. Много в этой сфере работает и лоббистов, и концессионеров... Давайте возьмем под контроль. Люди только спасибо скажут. Отговорки закончатся. Это закон об ответственности, о прозрачности, это системное решение, где мы предоставляем полномочия федеральному органу, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что с 2028 года в России начнут использовать цифровую платформу ГИС ЖКХ для информирования граждан о долгах за коммунальные услуги и их взыскания. Соответствующий пункт внесен в план мероприятий по реализации национальной бизнес-модели, который утвердило правительство РФ.