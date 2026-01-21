Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 16:56

«Кто в лес, кто по дрова»: Володин о системе тарифообразования в сфере ЖКХ

Володин описал ситуацию с тарифами в сфере ЖКХ фразой: «Кто в лес, кто по дрова»

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

В России необходимо изменить систему регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, поскольку ценообразование в регионах устанавливается по принципу «кто в лес, кто по дрова», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он опубликовал в Telegram-канале фрагмент своего выступления, отметив, что депутаты приняли в первом чтении законопроект, наделяющий ФАС полномочиями по регулированию тарифов в сфере ЖКХ.

Тема тарифообразования — одна из самых проблемных, потому что зачастую — кто в лес, кто по дрова. У одних тарифы удерживаются, у других они начинают расти. Много в этой сфере работает и лоббистов, и концессионеров... Давайте возьмем под контроль. Люди только спасибо скажут. Отговорки закончатся. Это закон об ответственности, о прозрачности, это системное решение, где мы предоставляем полномочия федеральному органу, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что с 2028 года в России начнут использовать цифровую платформу ГИС ЖКХ для информирования граждан о долгах за коммунальные услуги и их взыскания. Соответствующий пункт внесен в план мероприятий по реализации национальной бизнес-модели, который утвердило правительство РФ.

Вячеслав Володин
Госдума
тарифы
ЖКХ
ЖКУ
законы
ФАС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зонтик исчез»: в Италии признали разворот Европы в сторону России
Путин потребовал ликвидировать последствия аварий в регионах
Путин назвал число вопросов, которые ему хотели задать россияне
В Германии одобрили заявление Мерца о России
Захарова отметила объективность международного трибунала по геноциду в ДНР
В Госдуме ответили, какие ограничительные меры могут ждать Telegram
Суд огласил решение в отношении убийцы из Электростали
«Как теперь смотреть сериал?»: в TikTok звезду «Сплетницы» превратили в мем
«Она затравлена»: подозреваемая в педофилии учительница попала в ПНД
«Кровавые людоеды»: в Госдуме вывели Зеленского на чистую воду
Стало известно, как ВСУ обращались с жителями Красноармейска
Мои банановые блины — отличный способ спасти переспелые фрукты
«Несет деструктив»: Бородин поставил под вопрос патриотизм Джигурды
Неаккуратное обращение мигранта с бензопилой привело к жуткой травме
Военэксперт объяснил отставание Запада в разработке гиперзвуковых ракет
Что делать с почерневшими бананами: рецепт восточного десерта
Появились кадры смывающего все с улиц на юге Италии циклона
Военэксперт объяснил, что мешает США создавать межконтинентальные ракеты
Украинские «Белые ангелы» начали похищать детей из ДНР
Политолог объяснил нежелание Трампа применять военную силу в Гренландии
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.