26 января 2026 в 23:20

«Многое сделано»: Беглов поблагодарил Путина от лица ветеранов-блокадников

Беглов передал Путину благодарность от ветеранов блокадного Ленинграда

Владимир Путин и Александр Беглов Владимир Путин и Александр Беглов Фото: kremlin.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал президенту России Владимиру Путину слова признательности от ветеранов, передает пресс-служба Кремля. Благодарность была выражена за поддержку инициатив, связанных с сохранением памяти о блокадниках Ленинграда.

Хотел бы передать вам слова благодарности от наших ветеранов, блокадников, потому что в соответствии с вашими поручениями многое сделано, — сказал Беглов.

По поручению главы государства были сняты ограничения для получения знака «Жителю блокадного Ленинграда», добавил губернатор. Теперь этот знак вручается всем, кто прожил в осажденном городе даже один день.

Ранее в Соцфонде сообщили, что более тысячи жителей блокадного Ленинграда, имеющих инвалидность, начали получать вторую пенсию. Это стало возможным благодаря упрощению порядка присвоения почетного статуса, принятого в октябре прошлого года.

До этого блокадница Нина Соболева, ныне живущая в американском Чикаго, рассказала: после прорыва блокады Ленинграда по городу провели пленных немцев. При этом она призналась, что ей, тогда еще маленькой девочке, не хотелось растерзать их.

