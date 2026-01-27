Двое детей, дом в Монако, фобии: история любви Бьорндалена и Домрачевой

Легендарному норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену исполнилось 52 года. Каких рекордов добился спортсмен, как он познакомился со своей супругой Дарьей Домрачевой, история их любви — в материале NEWS.ru.

Какие рекорды установил Бьорндален

Бьорндален дебютировал на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году, тогда он остался без медалей. Зато на последующих пяти Играх завоевал восемь золотых, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Самой успешной для Бьорндалена стала Олимпиада-2002 в Солт-Лейк-Сити. Там он одержал четыре победы в четырех гонках (индивидуальная, эстафета, преследование, спринт) и стал единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону. Ни до, ни после него никому не удавалось показать такие же результаты.

Бьорндален 20 раз побеждал на чемпионатах мира, оформил 95 личных и 41 командный подиум на этапах Кубка мира, во время которых провел 580 гонок, установив абсолютный рекорд. На протяжении всей карьеры спортсмен демонстрировал стабильность на соревнованиях, сохранял баланс между скоростью хода и точной стрельбой, а также уважительно относился к соперникам.

Рекорд Бьорндалена по победам на чемпионатах мира побил его соотечественник Йоханнес Бе: 15 февраля 2025 года норвежский биатлонист завоевал свое 21-е золото.

«Если кто-то и заслуживает того, чтобы побить эти рекорды, — так это Йоханнес. Он — талант, равного которому, думаю, мы больше не увидим. Он невероятно одарен не только физически, но и в плане ментальной подготовки. Йоханнес заслужил быть величайшим по количеству медалей чемпионатов мира. Если он почует золото, то с этим человеком почти невозможно справиться», — говорил Бьорндален.

Уле-Эйнар Бьорндален позирует со своими золотыми медалями на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. 2002 год Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Чего боялся Бьорндален

На протяжении спортивной карьеры Бьорндален активно пользовался услугами спортивных психологов. Норвежец подчеркивал, что считает этих специалистов настоящими тренерами, и отмечал их заслугу в победах.

Кроме того, Бьорндален любил чистоту, ездил на соревнования с собственным пылесосом и часто убирался не только в своем номере, но и в коридорах гостиниц. Помимо грязи норвежец боялся рукопожатий. По мнению биатлониста, это повышало риск подхватить какую-нибудь инфекцию. Норвежец также не употреблял алкоголь.

Как Бьорндален познакомился со своей женой Домрачевой

Бьорндален женат на четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой. Белорусская спортсменка дважды побеждала на мировых первенствах, она — обладательница Кубка мира — 2014/2015.

В 2010 году Бьорндален и Домрачева впервые пообщались лично. Норвежец подошел к ней и поздравил ее с бронзовой олимпийской медалью. На тот момент Бьорндален был женат на экс-биатлонистке Натали Сантер и не проявлял никаких чувств к Дарье.

«Помню, как он подошел ко мне на Играх в Ванкувере. Сам он в этот день выиграл серебро в индивидуальной гонке, разделив его с нашим Сергеем Новиковым. Я тогда в шоке была. Сам Бьорндален, вау!» — рассказывала Домрачева.

Впервые о романе спортсменов заговорили в 2012 году. Норвежец проживал рядом со сборной Белоруссии во время тренировочных сборов в Австрии. Пару часто видели вместе. В том же году Бьорндален развелся с женой. По одной из версий, причиной разрыва стал роман норвежца с Дарьей. Некоторые считали, что восьмикратный олимпийский чемпион не хотел заводить детей, а супруга не смогла с этим смириться.

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Bettina Strenske/imago sportfotodienst/Global Look Press

В 2014 году Бьорндален и Домрачева были знаменосцами делегаций своих стран на Олимпиаде в Сочи. После церемонии открытия норвежского биатлониста заметили среди белорусских атлетов. Спортсмены долго скрывали свой роман. Домрачева называла Бьорндалена «своим хорошим другом». В одном из интервью французский биатлонист Мартен Фуркад намекнул на отношения двух биатлонистов.

«Я в хороших отношениях с Домрачевой, но, понятно, не в таких близких, как Бьорндален», — сказал он.

В Сети появлялись кадры, на которых биатлонисты держались за руки и обнимались. В 2016 году Бьорндален на пресс-конференции заявил, что встречается с Домрачевой и они готовятся стать родителями.

«Мы не хотели держать это в секрете, но сфокусируемся на наших отношениях. Очень интересно стать отцом», — сказал Бьорндален.

Как прошла свадьба Домрачевой и Бьорндалена

Свадьба Домрачевой и Бьорндалена прошла в Норвегии летом 2016 года. На церемонии были только самые близкие и родные пары. Дарья выбрала свадебное платье молочного цвета с открытыми плечами. Бьорндален надел черный классический костюм без галстука. Норвежец благодарен судьбе за то, что в его жизни появилась Домрачева.

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Bettina Strenske/imago sportfotodienst/Global Look Press

«Она красивая женщина. Очень умная для своего возраста, как будто она прожила уже очень много. Она моложе меня на 12 лет. Я знаю девушек, которые тоже младше меня на 12 лет. Она отличается, она взрослее. Умная и философ. Творческий человек. Ты никогда не знаешь, какой будет день рядом с ней, потому что она очень много работает со своим внутренним миром. Дарья — смесь трудоголика и творческой девушки», — говорил Бьорндален изданию АТН.

1 октября 2016 года у супругов родилась дочь Ксения. На тот момент Бьорндален продолжал выступать на международных стартах, а Домрачева взяла паузу в карьере.

Биатлонистка пропустила три этапа Кубка мира в начале сезона-2016/17. Дарья быстро восстановилась после родов и спустя четыре месяца приняла участие в гонках. 17 июля 2023 года у супругов родилась вторая дочь — Мира.

Где живут Домрачева и Бьорндален

Домрачева и Бьорндален живут на три страны. Большую часть времени супруги проводят в Монако, куда они переехали после того, как норвежец закончил работу в сборной Китая. Дарья также работала тренером в этой стране. Супруги готовили китайских биатлонистов к домашней Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Это был очень непростой, но очень интересный этап. Опыт получили бесценный. Несмотря на то что наша работа с китайской командой совпала с периодом очень жестких ковидных ограничений в стране, воспоминания остались хорошие. Мы проделали огромный объем работы, многому научили ребят, сами познакомились с новой страной и культурой», — рассказала Домрачева в интервью NEWS.ru.

В Монако учится старшая дочь Домрачевой и Бьорндалена. На новогодние и семейные праздники супруги ездят в Норвегию, где катаются на лыжах. Летом спортсмены часто бывают в Минске и живут в особняке Домрачевой. В апреле 2025 года они посетили матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Динамо» и челябинским «Трактором».

«Вариант с Монако — это давняя задумка Уле. Я с уважением отношусь к его идеям и решениям, поддерживаю их. Беларусь и Норвегия — родные для нашей семьи страны. Поэтому постоянное нахождение в одной стране представить сложно. Мы привыкли к путешествиям, дети уже тоже. Но в любом случае мы стараемся гармонично планировать такие переезды», — отметила Домрачева в интервью NEWS.ru.

Бьорндален решил посвятить время семье и путешествиям. Он работает экспертом на телеканале TV2 и посещает этапы Кубка мира по биатлону. В интервью NEWS.ru Дарья рассказала, насколько Бьорндален выучил русский язык.

«На сегодняшний день фокус на том, чтобы наши дети могли разговаривать с Уле на его родном языке, если он будет хорошо понимать русский — возможно, им будет сложнее закрепить свои познания в норвежском. Поэтому Уле пока не погружается в изучение русского языка, но кое-что понимает», — сказала Домрачева.

Читайте также:

Олимпиада-2026: кто из россиян поедет в Италию, у кого есть шансы на золото

Роднина, Гордеева, Навка: кто возвращался на лед после родов, что ждет Трусову

Вернулась править? Валиева выступит на соревнованиях, чего ждать

Поругались из-за женщины: почему сын Бекхэма открестился от звездного отца

Скандал на ОИ, сын от мужа Глаголевой, жена генерала: как живет Хоркина