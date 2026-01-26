Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 23:12

«За кулисами»: Рютте о работе над снятием ограничений на оружие ВСУ

Рютте рассказал о закулисной работе по снятию ограничений на оружие для Киева

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что тихо работает с лидерами стран Альянса над снятием ограничений на использование Украиной поставленного дальнобойного оружия против России. По его признанию, основной труд над этим вопросом ведется «за кулисами».

В общем, я говорю: если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами, — сказал он.

Ранее член палаты депутатов Италии Россано Сассо потребовал прекратить поставки оружия Украине после оскорбительных высказываний президента Владимира Зеленского. Он констатировал, что именно Европа сама создала и раскрутила образ украинского лидера, который теперь позволяет себе оскорбления в ее адрес.

До этого военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Украина не могла заранее получить информацию о применении «Орешника» по военной инфраструктуре во Львовской области. По его словам, противник не владеет технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия.

