ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше

ВСУ поплатились за массированный удар по Белгороду, подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП, фильм Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» совершил прорыв в США — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Лютый ответ за Белгород: ВСУ попали в ад?

Белгород вечером 24 января подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате ракетного удара зафиксированы повреждения объектов энергетики и кровли в частных домах, а также возгорание хозпостройки.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что удар по Белгороду — это часть плана президента Украины Владимира Зеленского по срыву мирных переговоров, следующий этап которых назначен на 1 февраля в Абу-Даби.

«Причем удары серьезные, по гражданской инфраструктуре, по врачам. То есть делается все, чтобы сорвать переговоры. <…> Эти действия показывают, что мир никакой не нужен, потому что это уже известный факт: мир — это смерть для Зеленского. То есть это жизнь для украинцев и смерть для Зеленского. Это желание всей киевской нацистской верхушки спасти свою шкуру приводит к таким трагическим последствиям. По-моему, здесь все ясно уже и миру, и всем остальным, но Запад упорно не хочет этого замечать», — отметил парламентарий.

По словам военкоров, ВС РФ отомстили ВСУ за атаку на Белгород. В частности, в ночь на 25 января ВС РФ нанесли удар по промышленной подстанции в Полтаве, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«После прилета на объекте вспыхнул крупный пожар, что указывает на поражение трансформаторного оборудования либо распределительных узлов. Подстанция играет важную роль в энергоснабжении промышленного сектора и объектов двойного назначения, включая инфраструктуру, связанную с авиацией. Выведение из строя таких узлов одновременно бьет по производственным мощностям, ремонтной базе и устойчивости аэродромной инфраструктуры», — подчеркнул он.

Оператор БПЛА ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Кроме того, по версии Лебедева, ВС РФ нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по энергетической инфраструктуре города Краматорска. Уточняется, что поражены две ключевые подстанции напряжением 110 кВ. В результате атаки на подстанциях возникли крупные пожары, зафиксированы повреждения трансформаторного и распределительного оборудования, в городе и прилегающих населенных пунктах были введены аварийные отключения электроэнергии.

«Выбор целей указывает на попытку дестабилизировать тыловое функционирование Краматорска — одного из ключевых логистических и управленческих узлов ВСУ в северной части ДНР. Нарушение электроснабжения напрямую отражается на работе связи, систем ПВО, ремонтных баз, складов и административной инфраструктуры», — уточнил подпольщик.

Всего в ночь на 25 января было зафиксировано не менее 30 эпизодов ударов по объектам энергетики, складам и аэродромам, где концентрируется как украинская, так и западная техника, резюмировал Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Застали Брежнева: появились подробности о рухнувших под Мурманском опорах ЛЭП

Две из пяти опор ЛЭП, повреждение которых вызвало масштабное отключение электричества в Мурманске и Североморске, были установлены еще в 1966 году, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Остальные опоры относятся к 1980-м годам выпуска.

«Две опоры функционировали с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года. Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые пять лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию», — отметили в ведомстве.

Следователи вместе со взрывотехниками и экспертами-энергетиками продолжают изучать место обрушения ЛЭП. Они взяли образцы с оборудования и проверили опоры на возможное вмешательство — признаков постороннего воздействия найдено не было. Кроме того, в офисах сетевой компании изъяли документы об обслуживании линий и о сотрудниках, которые отвечали за их состояние.

Сотрудники СК РФ у обрушенной опоры линии электропередачи (ЛЭП), Мурманская область Фото: СК РФ/РИА Новости

Правоохранители также допрашивают работников сетевой организации, включая ее регионального директора. Следствие проверяет, насколько своевременно и правильно обслуживали ЛЭП, в том числе очищали ли их от ледяных отложений, которые могли привести к падению опор и аварии.

В то же время в Мурманске начали открывать специальные уличные пункты помощи для населения из-за отключений света. Как сообщил мэр города Иван Лебедев, на этих площадках жители смогут зарядить свою технику и получить набор продуктов.

Глава региона Андрей Чибис уточнил, что сейчас все ключевые объекты и стратегические предприятия Мурманской области обеспечены электричеством. По его словам, для полного завершения работ по установке и подключению основных опор ЛЭП потребуется неделя.

«На данный момент 80% домов Мурманска и ЗАТО Североморск подключены к стабильному электроснабжению. Работы идут непрерывно», — подчеркнул губернатор.

Фильм Бекмамбетова «взорвал» американский прокат

Фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать», вышедший на экраны 23 января, обошел «Аватар 3» и возглавил американский кинопрокат. Отмечается, что картина собрала $11 млн (около 823,8 млн рублей) за первые выходные.

Действие фильма разворачивается в близком будущем, где персонаж голливудской звезды Криса Пратта предстает перед судом по обвинению в убийстве своей жены. Захватывающая интрига строится вокруг того, что приговор должен вынести судья, созданный на основе искусственного интеллекта.

Тем временем в России лидером проката в начале 2026 года стал фильм «Чебурашка-2», который собрал более 5 млрд рублей и оставил позади другие картины по мотивам известных произведений — «Буратино» Игоря Волошина и «Простоквашино» Сарика Андреасяна.

Кадр из фильма «Чебурашка-2» Фото: Централ Партнершип

Кинокритик Александр Горбунов напомнил, что «Чебурашка-2» не имел такой мощной пиар-кампании, как его конкуренты, но тем не менее показал себя более чем достойно.

«Чебурашка — герой, которого мы все с вами, взрослое поколение, знаем по советским мультфильмам. Это золотой фонд „Союзмультфильма“. Люди смотрели первого „Чебурашку“ и знали, чего примерно ожидать от этой картины, — речь идет о семейных ценностях и духовных скрепах. Это вторая причина. Третья: Чебурашка — что-то новогоднее и праздничное. Можно говорить о связке: Чебурашка и мандарины», — отметил Горбунов.

