Стало известно, зачем Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби FT: Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби из-за позиции Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский согласился направить украинскую делегацию на переговоры с Россией в Абу-Даби, чтобы не вызвать негативной реакции американского лидера Дональда Трампа, пишет Financial Times. Издание также связывает это решение с внешнеполитическими рисками для Киева и усталостью украинского общества от боевых действий.

Готовность Зеленского вести переговоры с россиянами обусловлена отчасти тем, что он не желает разозлить Трампа, — говорится в публикации.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Зеленский находится на грани срыва из-за сильного давления со стороны Вашингтона после саммита в Давосе. По его словам, переговоры шли между двумя «старшими партнерами» — Россией и США, а Украине пришлось принимать их условия.

До этого Дэвис заявил, что Зеленский, перестав быть ценным игроком, стал обузой для США и может быть устранен. Он напомнил, что Вашингтон уже прибегал к радикальным методам решения подобных политических проблем.