Спасибо Трампу — замерзнут все? Чем обернется для ЕС отказ от газа из РФ

Евросоюз официально утвердил график полного отказа от российского газа. Импорт сжиженного природного газа будет запрещен с января 2027 года, трубопроводного — с сентября того же года. NEWS.ru рассказывает, готов ли ЕС на самом деле к такому шагу, каковы будут его реальные последствия и станет ли он финальной точкой в эпохе дешевой энергии для Европы.

Что известно о запрете ЕС российского газа

С начала 2027 года будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз. Кроме того, будут запрещены поставки трубопроводного газа из России — с 30 сентября 2027 года. Соответствующее решение окончательно утвердил Совет ЕС.

В указанные сроки закончится действие переходного периода для действующих контрактов. В целом запрет на поставки СПГ и трубопроводного газа из России в ЕС начнет действовать через шесть недель после вступления постановления в силу. Это произойдет на следующий день после публикации документа в журнале ЕС.

«Данное постановление является ключевой вехой в достижении цели REPowerEU (комплексный стратегический план Европейского союза, принятый в мае 2022 года. — NEWS.ru) по прекращению зависимости ЕС от российских энергоносителей», — говорится в пресс-релизе.

Перед разрешением поставки страны — члены Блока должны будут проверять, где именно произведен газ. За нарушение запрета предусмотрены штрафы:

для физических лиц максимальная ставка составит не менее €2,5 млн;

для компаний — не менее €40 млн, или не менее 3,5% от общего годового оборота, или не менее 300% от предполагаемого оборота по сделке.

К 1 марта 2026 года страны ЕС должны подготовить национальные планы по диверсификации поставок газа и выявить потенциальные проблемы в замещении российского газа. Для этого компании будут обязаны уведомлять власти и Еврокомиссию обо всех оставшихся контрактах на российский газ. Страны ЕС, которые все еще импортируют российскую нефть, также должны будут представить планы по диверсификации.

При этом в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт российского газа на срок до четырех недель.

Почему с газовым эмбарго не все так однозначно

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru отмечает, что ситуация остается не до конца ясной. По его мнению, может быть два варианта: либо сторонники эмбарго «пытаются выдать желаемое за действительное», чтобы обойти право вето, которое ранее применяли Венгрия и Словакия, либо им все же удалось «нагнуть» эти две страны.

По этой причине эксперт считает преждевременным говорить о принятом законе, запрещающем импорт российского трубопроводного газа с 2027 года. Он напоминает, что Венгрия и Словакия всегда позиционировали трубопроводные поставки из России как «наиболее выгодный вариант» из-за отсутствия у них выхода к морю. Более того, эти страны ранее вели переговоры в Москве о продлении контрактов, поэтому Юшков сомневается, что они могли «просто молча сдаться».

Эксперт предлагает «подождать и посмотреть, что будет дальше», ожидая как минимум публикации текста документа в официальном журнале ЕС.

Чем газовое эмбарго обернется для ЕС

Европа и без того уже находится в сложной ситуации, замечает Юшков. «Сейчас идет активный отбор газа из подземных хранилищ, и при таких темпах к концу отопительного сезона их остатки составят лишь около 20–25%», — прогнозирует он. Это значит, что в оставшийся период до 2027 года потребуется закупить значительные объемы газа для закачки в хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Следовательно, спрос на импортный газ будет повышенным, что будет удерживать цены на высоком уровне.

При этом Россия является вторым по объему поставщиком СПГ на европейский рынок, уступая только США. «С американцами у европейцев в последнее время также возникла напряженность. Вряд ли она, конечно, дойдет до того, что США запретят своим компаниям поставлять СПГ в Европу, особенно учитывая подписанные долгосрочные контракты. Эта вероятность мала, но она не равна нулю», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

ЕС уже пережил пик энергетического кризиса 2022 года, когда оптовые цены на электроэнергию превышали €300 за мегаватт-час, напоминает NEWS.ru ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. К началу 2026 года цены стабилизировались на уровне €32–33, однако текущие запасы газа в хранилищах составляют лишь 52,5% против 65% годом ранее. «Из-за холодов суточный отбор газа ускорился до 850 млн кубометров, и если зима окажется затяжной, Европа рискует встретить весну с критически низкими резервами», — полагает эксперт.

Еще одну уязвимость, по его словам, создает растущая зависимость от американского СПГ: доля США в европейском газовом импорте выросла с 5% в 2021 году до 23% в 2025-м и может достичь 30% уже в 2026 году. При этом сжиженный газ традиционно дороже трубопроводного, а конкуренция с покупателями из Азии способна привести к дополнительному росту цен, замечает Расторгуев.

Что касается трубопроводных поставок из России — их объем не так велик, но они продолжаются. В 2025 году по «Турецкому потоку» в европейском направлении было прокачано 18,8 млрд кубометров. Часть этого газа остается в Сербии, поэтому непосредственно в страны ЕС поступает около 15–16 млрд кубометров, говорит Юшков. Потеря и этого объема, безусловно, создаст определенный дефицит и также будет давить на цены.

«Поэтому, как ни крути, отказ от нашего газа — будь то СПГ или трубопроводный газ — чреват ростом цен для европейцев», — прогнозирует эксперт.

Вместо возможности опираться на относительно дешевый ресурс Европа сознательно выбирает более дорогую и менее гибкую конфигурацию, что со временем подтачивает ее экономический суверенитет, добавляет в беседе с NEWS.ru руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер 5D Consulting Михаил Никитин.

Чем газовое эмбарго обернется для России

Для России данный шаг хотя и несет некоторые финансовые риски, практически не опасен, считает Расторгуев. «Поставки газа в ЕС в 2025 году уже сократились до „формальных“ 38 млрд кубометров — треть от объемов 2024 года и всего 12% европейского импорта», — напоминает он. «Соседний» рынок давно перестал быть ключевым, поэтому потеря дополнительных 38 млрд кубометров потребует компенсации, но отрасль не обвалит, замечает аналитик.

Юшков при этом выделяет другой риск для России. После введения полного эмбарго Евросоюз может перейти к более агрессивным действиям в отношении газовозов, перевозящих продукцию российских СПГ-проектов, таких как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». «Уже сейчас танкеры вынуждены менять маршруты, обходя Ла-Манш и держась подальше от британских вод. Однако в новых условиях давление может усилиться, и атаки на наши суда станут более смелыми», — поясняет Юшков.

Эта проблема, по его оценке, носит стратегический характер. Глобальный флот газовозов ограничен, и арест даже нескольких судов может создать дефицит тоннажа, поставив под угрозу логистику и экспортные возможности российских СПГ-заводов.

