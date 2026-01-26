Доходы России растут, несмотря на санкции: кому и что продаем в 2026 году

Несмотря на санкции, российский экспорт не только сохранил объемы, но и совершил стратегический разворот. Пока одна часть мира пытается ограничить торговлю с Россией, другая — наращивает закупки, а сами недружественные страны продолжают покупать критически важные для себя товары. Как вышло, что санкции не остановили финансовые потоки, а лишь перенаправили их, и на чем сегодня реально зарабатывает Россия, расскажет NEWS.ru.

Что продает Россия дружественным странам

В 2025 году Россия показала впечатляющий результат, совершив масштабный разворот в своей внешней торговле. Страна не просто переориентировала потоки товаров, но и сделала это с большим запасом: по данным премьер-министра Михаила Мишустина, уже 86% всего нашего экспорта теперь идет в дружественные государства.

По его словам, это не просто цифра, а уверенное превышение той планки, которая была поставлена президентом России Владимиром Путиным. География успеха — это прежде всего наши ключевые партнеры. В их числе Мишустин назвал Китай, Белоруссию, Индию и Казахстан.

Что особенно важно, рост обеспечили не только традиционные энергоносители, которые были перенаправлены на новые рынки. Настоящими локомотивами, как отметил премьер-министр, стали «несырьевые» позиции: российские машины (включая, спецтехнику и вычислительные машины), химическая продукция и металлы — от алюминия и меди до чугуна и стального проката.

И это только начало. Как подчеркнул Мишустин, главная задача теперь — закрепить успех и сделать ставку на товары с высокой добавленной стоимостью. Цель амбициозна: увеличить экспорт именно промышленной и сельскохозяйственной продукции на две трети уже к 2030 году. Одновременно планируется удерживать долю поставок в дружественные страны на уровне не ниже 80%.

Продукция предприятия — катанка алюминия в цехе Иркутского алюминиевого завода в Шелехове. Завод является одним из крупнейших и старейших алюминиевых заводов в Восточной Сибири и в России. Входит в состав объединенной компании «РУСАЛ» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что все это значит

По словам коммерческого директора СПК «Ресурс» Дениса Карелина, основа российского экспорта в дружественные страны все-таки остается прежней — это сырье и базовые товары: нефть, газ, уголь, металлы, удобрения и сельхозпродукция. Главное изменение — география поставок, которая сместилась в сторону Азии и стран Глобального Юга.

«На практике это привело к росту всей экосистемы вокруг экспорта: развиваются цепочки поставок, логистика, портовая инфраструктура, страхование и сервисное обслуживание. В результате растет выручка у компаний, которые занимаются промышленной инфраструктурой, ремонтом, запчастями, терминалами, хранением и переработкой», — поясняет эксперт.

В такой ситуации успех отдельных технологических компаний, которые смогли перейти от импорта к собственной разработке и экспорту, перестает быть единичным случаем. Это становится частью общего экономического тренда, показывающего, как меняется структура российского бизнеса в новых условиях.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер считает, что речь уже давно не идет о примитивной торговле «сырье в обмен на валюту». «Номенклатура стала шире, глубже и технологичнее. Все чаще за границу уходят продукты глубокой переработки, товары с высокой добавленной стоимостью, решения, в которых заложены инженерная мысль и управленческая экспертиза», — говорит собеседник NEWS.ru.

По его словам, в случае дружественных стран Россия зарабатывает не только на товарах, но и на услугах — и для многих это до сих пор сюрприз. «Экспорт услуг стабильно востребован: от инжиниринга и цифровых решений до сложных отраслевых компетенций. К этому добавляются высокотехнологичное производство, агропромышленный комплекс, медицинские изделия, космическая отрасль», — перечисляет Леер.

Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию, японский космический турист Юсаку Маэдзава (в центре) в аэропорту Чкаловский в Московской области Фото: Григорий Сысое/РИА Новости

По мнению руководителя компании по международной торговле «Команда Сикурс» Раисы Донской, именно переформатирование торговых маршрутов и партнерств, о котором часто говорят в контексте санкций, создает новые возможности для России. Как отмечает эксперт, «новые модели взаимодействия, которые не включают западную валюту, — это то, что является перспективным».

Развитие связей с новыми рынками — это основа для будущего сбалансированного бюджета. Стратегический фокус смещается в сторону БРИКС, ШОС и Глобального Юга, где, по словам Донской, «роль России совершенно другая» и нет прежних механизмов сдерживания.

Что продает Россия недружественным странам

Несмотря на все ограничения, торговля между Россией и странами, объявившими ей санкции, продолжается — и порой весьма оживленно. Как отмечал в прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин, эти государства продолжают закупать у России энергоносители, удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу и морепродукты. Получается своеобразный парадокс: санкции вводятся, а контракты исполняются.

Яркий пример — торговля ураном с США. Только за первое полугодие 2025 года Россия заработала на его поставках $800 млн, столько же, сколько за весь предыдущий год. По прогнозу президента Владимира Путина, по итогам 2025 года эта сумма может достичь $1,2 млрд. Ирония в том, что Москва остается вторым по объему поставщиком урана для американской атомной энергетики, хотя официально Вашингтон не раз заявлял о желании отказаться от российских закупок. Причина проста: США не хватает собственных мощностей для производства ядерного топлива, а быстро их нарастить — задача не из простых. Так что приходится продолжать платить «недружественному» поставщику.

Доцент экономического факультета РУДН Арина Суркова в беседе с NEWS.ru отмечает высокую роль экспорта удобрений в торговой политике России. Она напоминает, что до 2022 года США были одним из ключевых партнеров, хотя сейчас объем российского экспорта в эту страну сократился в пять раз. Тем не менее, как подчеркивает эксперт, Соединенные Штаты продолжают оставаться импортером российских минеральных удобрений.

Сотрудник в производственном цехе «Уралхим Инновация» (дочерняя компания АО «ОХК «Уралхим») Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Не отстает и Европа, где, казалось бы, газовый разворот должен был быть окончательным. Однако, как показывают данные аналитического центра Bruegel, в 2025 году поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС впервые обогнали традиционные трубопроводные — 19,9 млрд кубометров против 18,1 млрд. Да, общая доля России в европейском газовом импорте снизилась до 12,1%, но факт остается фактом: поток не иссяк и где-то просто сменил форму.

А вот где санкции, судя по всему, дали сбой — так это на рыбном «фронте». Пока поставки газа сокращаются, экспорт российской рыбы и морепродуктов в Европу и Японию, напротив, растет. По оценкам главы Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Германа Зверева, около 40% отечественного рыбного экспорта по-прежнему приходится на «недружественные» рынки. В 2025 году поставки в Европу выросли на 15% в денежном выражении. Видимо, гастрономические предпочтения оказались сильнее политических деклараций.

Что все это значит

По мнению члена совета МРО «Деловая Россия» Андрея Глушкина, разговоры о полном разрыве с недружественными странами — это больше про политику, чем про реальную экономику. В реальности Россия продолжает продавать то, без чего сложно обойтись даже при сильном желании. «Урановая продукция, удобрения, отдельные виды энергоносителей, металлы — такие товары не заменяются по щелчку пальцев», — объясняет эксперт NEWS.ru. Эти сделки не всегда заметны, о них не кричат, но именно они показывают, что в мире по-прежнему умеют считать деньги и выбирать не эмоции, а выгоду, отмечает он.

Вопреки распространенным мифам, поставки в недружественные страны никуда не исчезли, соглашается Артур Леер. «Да, логистика стала сложнее, цепочки — длиннее, где-то появились посредники, а где-то объемы перераспределились. Но как сырьевой, так и несырьевой экспорт продолжает работать», — замечает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На чем еще сегодня зарабатывает Россия

Если посмотреть на картину в целом, становится понятно: доходы формируются из множества источников. Здесь и экспорт, и рост цен на ключевые товары, и переоценка резервов, и развитие внутреннего производства, и импортозамещение, перечисляет Глушкин. Экономика стала менее комфортной, более жесткой, требующей постоянных решений, но при этом живой и адаптивной, считает эксперт. «Именно это сегодня важнее всего — умение зарабатывать не в идеальных условиях, а в реальном, сложном мире», — говорит он.

По словам Карелина, импортозамещение играет заметную роль внутри страны: вместо импорта появляется локальное производство, сервис, ремонт, реинжиниринг, выпуск комплектующих. «Это не всегда экспортная выручка, но это добавленная стоимость внутри экономики и рост налоговой базы», — подчеркивает он.

