15 января 2026 в 10:01

В России посчитали санкции Запада благословением

Политолог Караганов назвал антироссийские санкции благословением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Санкционные ограничения, введенные Западом против России, стали настоящим благословением, такое мнение в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. По его словам, рестрикции пошли стране на пользу стратегически, политически, а также в контексте культуры.

В экономическом смысле они навредили, но стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением, — считает Караганов.

Он добавил, что не хотел бы увидеть полное снятие санкций с России. По мнению политолога, оптимальным вариантом была бы их частичная отмена.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение США ввести огромные пошлины для стран, торгующих с Россией, может вызывать лишь улыбку или гнев. Однако, по мнению главы ведомства, куда важнее сосредоточиться на реальной работе с партнерами.

