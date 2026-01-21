В США подсчитали, что случилось с российскими резервами с начала СВО

В США подсчитали, что случилось с российскими резервами с начала СВО Bloomberg: Россия заработала на росте цен на золото $216 млрд с начала СВО

С начала специальной военной операции Россия получила огромную прибыль от роста стоимости золота, которая составила порядка $216 млрд (20 трлн рублей), пишет агентство Bloomberg. Эта сумма сопоставима с объемом российских суверенных резервов, замороженных в Европе.

По данным издания, доход от подорожания драгоценного металла компенсировал большую часть ущерба от заморозки зарубежных активов. При этом в отличие от заблокированных ценных бумаг и денежных средств, золото при необходимости остается ликвидным активом, который можно монетизировать.

Россия получила огромную прибыль от резкого роста цен на золото с начала конфликта на Украине, ее масштабы достигли размеров, сопоставимых с замороженными суверенными резервами в Европе, — уточняется в сообщении.

Также стало известно о рекордном приросте стоимости золотого запаса России за год — на $130 млрд (12 трлн рублей). Это стало результатом беспрецедентного роста цен на мировом рынке. К началу 2026 года на желтый металл приходилось уже 43,3% резервов. Его стоимость за год выросла в 1,7 раза.

Ранее сообщалось, что цены на золото совершили беспрецедентный рывок, установив новый исторический рекорд. Из данных биржи Comex следует, что фьючерсы на драгметалл впервые превысили психологически важную планку в $4,8 тыс. за тройскую унцию (31,1 гр.).