Япония рискует столкнуться с политическим кризисом из-за ответных санкций России, которые ударили по экспорту стратегически важных материалов, сообщает китайское издание Baijiahao. В список ограничений попали полупроводниковые материалы и синтетические кристаллы, включая теллурид цинка и кварцевые пластины, которые критически важны для работы японской высокотехнологичной промышленности.

Китайские аналитики подчеркивают, что именно Токио оказался в самом уязвимом положении из-за этого эмбарго. Ситуация осложняется тем, что альтернативных поставщиков подобного сырья в мире крайне мало, а Китай ранее также ограничил экспорт аналогичных ресурсов в Японию.

Найти альтернативы для Японии будет крайне сложно и потребует значительного времени, — резюмируют авторы.

В КНР полагают, что текущее положение дел стало прямым следствием санкционной политики Токио в отношении Кремля. Ограничения на поставку призм из оксида теллура и арсенида наносят удар не только по производству микросхем, но и по военно-промышленному комплексу Японии. Таким образом, технологический сектор страны столкнулся с двойным дефицитом сырья со стороны своих крупнейших соседей.

Ранее стало известно, что в Японии активизировалось обсуждение изменения конституции и пересмотра неядерного статуса страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что такие разговоры там идут в открытую.