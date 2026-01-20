Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 11:36

В МИД России указали на возможный пересмотр неядерного статуса Японии

Лавров: в Японии открыто обсуждают пересмотр неядерного статуса

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Японии активизировалось обсуждение изменения конституции и пересмотра неядерного статуса страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году он отметил, что такие разговоры там идут в открытую.

В Японии активизировались разговоры об изменении конституции в том, что касается <…> пересмотра неядерного статуса этой страны, — сказал Лавров.

Ранее кабинет министров премьера Японии Санаэ Такаити утвердил проект бюджета в размере $785 млрд (около 62 трлн рублей). В нем предусмотрены рекордные расходы на оборону из-за якобы угрозы со стороны Китая.

До этого представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган отмечал, что миролюбивым странам нужно бороться с возрождением милитаризма в Японии. По его словам, расходы Пекина на оборону умеренные, их доля в ВВП республики ниже среднемирового уровня. В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона негативно воспринимает дискуссии о возможности появления ядерного оружия у Японии.

Россия
МИД РФ
Сергей Лавров
Япония
ядерное оружие
