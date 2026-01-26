Захарова предупредила «счастливых вассалов» о газовом рабстве без России Захарова назвал запрет ЕС на российский СПГ отказом от собственной свободы

Запрет поставок российских энергоносителей с 2027 года является отказом Евросоюза от собственной свободы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда». По ее словам, решение Совета ЕС показало зависимость блока от внешнего давления.

Пока сложно определить точно: то ли это счастливые вассалы, то ли несчастные рабы — время покажет. Но от свободы они отказались в любом случае, — подчеркнула дипломат.

Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки СПГ из России с 1 января 2027 года. Также с 30 сентября следующего года Евросоюз откажется от российского трубопроводного газа.

Политолог-американист Константин Блохин, комментируя это решение, заявил, что оно лишит объединение политической субъектности и приведет к зависимости от США. По его мнению, это вынудит Европу покупать дорогие углеводороды под полным американским контролем.

Ранее стало известно, что поставки российского трубопроводного газа в ЕС в 2025 году снизились на 45% — на 13 млрд кубометров. В Международном энергетическом агентстве отметили, что ситуация связана с прекращением транзита топлива через территорию Украины.