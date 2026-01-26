«Лишилась дара речи»: Херд раскрыла последствия проигрыша в суде с Деппом Херд заявила, что после суда с Деппом больше не хочет использовать свой голос

Американская актриса Эмбер Херд больше не хочет использовать свой голос для публичных заявлений после проигранного суда с актером Джонни Деппом, передает Variety. Она добавила, что лишилась дара речи и больше не хочет рассказывать свою историю.

Я лишилась дара речи. И я здесь не для того, чтобы рассказывать свою историю. Я не хочу рассказывать свою историю. На самом деле, я больше не хочу использовать свой голос. Вот в чем проблема, — заявила Херд.

