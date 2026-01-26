Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
«Лишилась дара речи»: Херд раскрыла последствия проигрыша в суде с Деппом

Херд заявила, что после суда с Деппом больше не хочет использовать свой голос

Эмбер Херд Эмбер Херд Фото: IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun/Global Look Press
Американская актриса Эмбер Херд больше не хочет использовать свой голос для публичных заявлений после проигранного суда с актером Джонни Деппом, передает Variety. Она добавила, что лишилась дара речи и больше не хочет рассказывать свою историю.

Я лишилась дара речи. И я здесь не для того, чтобы рассказывать свою историю. Я не хочу рассказывать свою историю. На самом деле, я больше не хочу использовать свой голос. Вот в чем проблема, — заявила Херд.

Ранее сообщалось, что Депп присоединится к первой англоязычной экранизации романа «Мастер и Маргарита». Актер, прославившийся ролями в фильмах о пиратах Карибского моря, сыграет одну из центральных ролей в проекте и выступит его продюсером.

До этого Аврора Киба объявила о расставании с певцом Григорием Лепсом. Она отметила, что отношения пары завершились мирно, без скандалов и драматических ситуаций.

Кроме того, Лепс рассказывал, что у Кибы действительно твердый характер, но для ревности у нее не было никаких оснований. Певец сообщил, что всегда показывал свой телефон, потому что ему нечего скрывать. Артист также высказывал свое мнение о семейных отношениях. По его словам, супруга не обязана брать его фамилию, но она должна поддерживать мужа, так как это заложено в женской природе. Лепс добавил, что для него важна стройная фигура его спутницы.

