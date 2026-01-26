«Забирает все больше власти»: раскрыто, кто стремится влиять на всю Европу

Политолог Рар: фон дер Ляйен прокладывает путь на место суперпрезидента Европы

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен концентрирует все больше власти в своих руках, прокладывая путь к посту «суперпрезидента Европы», заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, за политикой главы Еврокомиссии стоят ключевые государства — лидеры блока, такие как Франция и Германия.

Фон дер Ляйен забирает все больше и больше власти под себя. В предыдущие времена другие комиссары ЕС еще что-то значили, сегодня — нет. Правит балом одна председательница ЕК. За ней Германия и Франция. Эммануэль Макрон (французский лидер. — NEWS.ru) и Фридрих Мерц (канцлер ФРГ. — NEWS.ru) не прочь в будущем создать пост мощного суперпрезидента Европы. Фон дер Ляйен прокладывает туда путь. Может, и сам французский лидер захочет его занять, — высказался Рар.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет фон дер Ляйен диктатором. При этом чиновница признает, что она никак не может повлиять на главу ЕК. Сообщалось, что фон дер Ляйен плохо ладила с бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, однако ее отношения с Каллас еще хуже.