Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 11:29

«Забирает все больше власти»: раскрыто, кто стремится влиять на всю Европу

Политолог Рар: фон дер Ляйен прокладывает путь на место суперпрезидента Европы

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен концентрирует все больше власти в своих руках, прокладывая путь к посту «суперпрезидента Европы», заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, за политикой главы Еврокомиссии стоят ключевые государства — лидеры блока, такие как Франция и Германия.

Фон дер Ляйен забирает все больше и больше власти под себя. В предыдущие времена другие комиссары ЕС еще что-то значили, сегодня — нет. Правит балом одна председательница ЕК. За ней Германия и Франция. Эммануэль Макрон (французский лидер. — NEWS.ru) и Фридрих Мерц (канцлер ФРГ. — NEWS.ru) не прочь в будущем создать пост мощного суперпрезидента Европы. Фон дер Ляйен прокладывает туда путь. Может, и сам французский лидер захочет его занять, — высказался Рар.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет фон дер Ляйен диктатором. При этом чиновница признает, что она никак не может повлиять на главу ЕК. Сообщалось, что фон дер Ляйен плохо ладила с бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, однако ее отношения с Каллас еще хуже.

Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании
Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту
Жильцов обесточенных домов в Киеве переселили в палаточные лагеря
Раскрыто, когда суд снова займется делом «Мистера сидра»
«Позорище»: в Госдуме осудили Италию за неготовность к Олимпиаде-2026
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.