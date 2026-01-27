Фон дер Ляйен вписалась за Зеленского и опозорилась: в чем ее обвинили

Фон дер Ляйен вписалась за Зеленского и опозорилась: в чем ее обвинили

Депутат Европарламента Фабио де Мази обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лоббизме Украины и потворству коррупции в республике. Злую шутку с председателем ЕК сыграла ее близость к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в ЕС все чаще воспринимается как токсичный персонаж. Может ли скандал привести к снятию Фон дер Ляйен с поста и выгоден ли он России, в колонке для NEWS.ru рассказал политический аналитик кандидат исторических наук Александр Чаусов.

В чем обвинили Фон дер Ляйен

Де Мази обнародовал результаты парламентского расследования, которые показали, что глава ЕК покрывала президента Украины Владимира Зеленского во время громкого коррупционного скандала осенью 2025 года. По словам депутата, Фон дер Ляйен чрезмерно снисходительно относится к правительству в Киеве и воздерживается от привлечения Зеленского к ответственности, несмотря на огромные хищения на Украине.

«Критика звучит в тот момент, когда ЕС значительно расширяет свою финансовую поддержку Киеву до €90 млрд», — пишет Berliner Zeitung.

Речь, разумеется, идет о так называемом деле Миндича. В конце прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выяснило, что люди из ближайшего окружения Зеленского, включая бизнесмена Тимура Миндича, похитили сотни миллионов, а то и десятки миллиардов долларов у оборонного и энергетического комплексов страны.

По итогам расследования НАБУ несколько крупных чиновников потеряли свои должности. В отставку ушли министр юстиции Украины Герман Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук. Вскоре был уволен глава офиса президента Андрей Ермак, также фигурировавший в деле. А вот самого Зеленского «дело Миндича» практически не затронуло.

Почему Фон дер Ляйен хотят «уйти»

Тучи над главой Еврокомиссии сгущаются давно. Де Мази, который занимает еще и пост сопредседателя немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт», в начале 2026 года подал на Фон дер Ляйен в суд. Он потребовал раскрыть связи председателя ЕК с европейскими оборонными концернами, которые могут оказаться столь же коррумпированными, что и руководство Украины.

Урсула Фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Но Де Мази не единственный, кто точит зуб на оппонентку. За глаза ее давно подозревают в стремлении захватить всю власть в ЕС и даже стать «суперпрезидентом» Европы. По версии Politico, глава евродипломатии Кая Каллас и вовсе называет Фон дер Ляйен диктатором, но пока ничего не может противопоставить противнице.

Конечно, все это происходит абсолютно кулуарно, но почему-то все-таки просачивается в публичное пространство. Вполне вероятно, что такие «сливы» — часть масштабной информационной кампании, начатой в ЕС против Фон дер Ляйен. Судебные иски и парламентские расследования могут оказаться элементом куда более сложной истории, где коррупция на Украине — хотя и важный, но все же формальный повод.

Глава Еврокомиссии при этом сама подливает масло в огонь. Она изначально заняла однозначную проукраинскую позицию, стала главным агитатором за антироссийские санкции и строит планы кражи замороженных активов РФ. Тем не менее к уходу с руководящего поста Фон дер Ляйен явно не готова, поэтому ее борьба с представителями европейских элит обещает стать долгим и увлекательным процессом.

Почему скандал выгоден России

За дрязгами вокруг фигуры Фон дер Ляйен на второй план ушел еще один важный факт: насколько токсичными Владимир Зеленский и его политический режим стали для всех, с кем они имеют дело. Всякий, кто пытается сотрудничать с Киевом, рано или поздно оказывается в центре скандала. Яркий пример — экс-президент США Джо Байден и его сын Хантер, причастный к коррупционным схемам в период своей работы в украинской компании Burisma. Кстати, Байден-младший недавно весьма едко оценил уровень махинаций на Украине, сравнив страну со «змеиным логовом». В итоге коррупционные связи Хантера с Киевом стали проблемой для всей Демократической партии США.

Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп оказался умнее своего предшественника и попытался дистанцироваться от Зеленского практически сразу после прихода к власти. Правда, для этого пришлось разыграть очередной громкий скандал: перепалка с президентом Украины в Белом доме облетела все мировые СМИ.

Такая токсичность Зеленского для западных элит, несомненно, играет на руку России. Скандалы, интриги и расследования ослабляют Евросоюз, замедляют процесс принятия решений — в том числе и тех, что касаются финансовой помощи Украине. А главное — они заставляют европейский электорат задавать власть имущим все больше неприятных вопросов, которые вполне могут стать прологом к смене руководства в Брюсселе.

Читайте также:

Наорал и выгнал: как Дональд Трамп унизил Зеленского на глазах всего мира

«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России

«Это конец, она сатана»: РФ и ЕС возмутило переназначение фон дер Ляйен