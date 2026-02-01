Неужели наконец потеплеет? Погода в Москве и Петербурге 2–8 февраля

Довольно сильные морозы будут стоять в Москве в начале недели с температурой ниже климатической нормы на 10–12 градусов, но вскоре они отступят и придут снегопады с метелями. В Питере холода ожидаются более умеренными, но и здесь не обойдется без сильных осадков. О погоде в столицах с 2 по 8 февраля NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 2 по 8 февраля

С понедельника по среду в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 20–25 градусов. В дневное время температура воздуха в столичном регионе будет находиться в диапазоне от –13 до –18 градусов. Снег небольшой интенсивности ожидается на протяжении всего дня 2 февраля и в ночь на 3 февраля. Далее осадки не прогнозируются, на небе будет мало облаков и солнечно.

С четверга, 5 февраля, с запада начнут поступать менее холодные воздушные массы. Ночью температура составит от –15 до –20 градусов, днем — в диапазоне от –8 до –13. В вечерние часы может начаться снег.

В ночь на пятницу термометры покажут не ниже минус 11–13 градусов в восточных и юго-восточных районах Подмосковья и не ниже минус 8–10 — в центральных и западных районах, в том числе и в Москве. Днем 6 февраля воздух прогреется до минус 5–6 градусов на западе и в центре столичного региона, а на востоке ожидается около –8. На протяжении суток ожидаются снегопады, временами сильные, не исключены небольшие метели.

В субботу ночью — от –7 до –9 градусов, днем — 5–7 градусов ниже нуля. Снегопад в Москве, скорее всего, продолжится, но к концу дня должен ослабнуть или вовсе прекратиться.

В воскресенье местами также не исключен небольшой снег, но температура воздуха начнет снижаться. Ночью 8 февраля подморозит до минус 10–13 градусов, днем в Москве — от –7 до –10, на востоке и юго-востоке Подмосковья, куда похолодание придет позже, местами от –5 до –7.

Атмосферное давление в понедельник составит 744 миллиметра ртутного столба, далее начнет расти и к четвергу достигнет 755 пунктов. При приближении теплого атмосферного фронта в пятницу оно обвалится до 735 миллиметров ртутного столба.

Ветер в первой половине недели преимущественно западных, северо-западных и северных направлений, 4–9 метров в секунду. В четверг скорость ветра снизится до 2–7 метров в секунду, а в пятницу при порывах усилится до 10–13 метров в секунду при изменении направления сначала на юго-восточное, а затем на юго-западное.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 2 по 8 февраля

В понедельник в Северной столице ожидаются снегопады, температура воздуха ночью будет находиться в диапазоне от –12 до –14, а днем — около –6 градусов.

Во вторник, 3 февраля, осадки ослабнут или вовсе прекратятся. Столбики термометров вплоть до четверга будут опускаться до минус 10–13 градусов. В среду и четверг дневная температура будет находиться в диапазоне от –8 до –10 градусов, в эти дни ожидается переменная облачность, временами ясно, без осадков, но к вечеру 5 февраля начнется снег.

В ночь на пятницу минимальная температура воздуха составит около –12 градусов, но к утру 6 февраля она вырастет до –9. Такой же показатель сохранится и в течение дня. При облачной погоде ожидается снег, который за ночь и утро может увеличить высоту сугробов на 8–12 сантиметров. В дневные часы снегопады продолжатся, но будут менее интенсивными.

В субботу местами кратковременный слабый снег. Ночью температура составит от –10 до –12, днем — 6–8 градусов мороза. В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до минус 14–16 градусов, днем — от –11 до –13.

Атмосферное давление 2 февраля составит 764 миллиметра ртутного столба, к среде оно поднимется примерно на три-четыре пункта, а в пятницу упадет до 755 миллиметров ртутного столба.

Ветер в понедельник северный, 5–10 метров в секунду, во вторник, среду и четверг — западный и северо-западный, 2–5 метров в секунду. В пятницу направление сменится на юго-восточное, скорость ветра составит 3–6 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 2 по 8 февраля

В Москве самым теплым днем недели с 2 по 8 февраля стало 6 февраля 2002 года. Тогда воздух прогрелся до +7 градусов. В том же году в столице были обновлены суточные температурные максимумы для еще нескольких дней. Так, 3 февраля 2002-го столбики термометров поднимались до рекордной за всю историю метеонаблюдений в этот день отметки — плюс 4,2 градуса, 4 февраля — до +5,2 градуса, 5 февраля — до +4,5 градуса.

Еще два суточных температурных рекорда метеорологи фиксировали в Москве в 1989 году. Тогда 7 февраля термометры показывали +5,7 градуса, а 8 февраля в городе потеплело до +6 градусов. И с тех пор в эти дни температура не поднималась выше данных отметок

Самое теплое 2 февраля за всю историю метеонаблюдений в Москве выдалось в далеком 1885 году. В тот день воздух в городе прогрелся до +4,5 градуса.

Самая морозная погода в период с 2 по 8 февраля наблюдалась в Москве 6 февраля 1929 года. Тогда температура опускалась до −38,2 градуса. В том же 1929-м был установлен суточный температурный минимум для 8 февраля с отметкой −33,8 градуса.

В 1917 году в историю метеонаблюдений в Москве вошло 4 февраля. В тот день воздух остыл до рекордного значения –35,5 градуса. А до аномальных –35,2 градуса в городе подмораживало 5 февраля 1893-го и 7 февраля 1889 года. И с тех пор в эти числа не наблюдалось более холодной погоды.

Еще два суточных температурных минимума в Москве были установлены в 1967 году — 2 и 3 февраля. В те дни термометры показывали соответственно −31,3 и −31,9 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 2 по 8 февраля

Самым теплым днем недели с 2 по 8 февраля за всю историю метеонаблюдений в Питере стало 8 февраля 1990 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +7 градусов. Также в 1990-м были установлены еще два температурных рекорда для 6 и 7 февраля, когда в Северной столице теплело до +6 градусов.

Также до +6 градусов в городе на Неве теплело 2 и 3 февраля 2020 года. А до +5 столбики термометров в Питере поднимались 4 февраля 1989-го и 5 февраля 2002 года. Для этих чисел в указанные годы были установлены самые высокие температурные показатели за всю историю метеонаблюдений в Петербурге.

Наиболее холодная погода была в Ленинграде 6 февраля 1956 года. Термометры в тот день показывали −35 градусов. В 1956-м также были обновлены суточные температурные минимумы для 5 и 8 февраля с отметками –32 и –33 градусов соответственно. Также до аномальных –33 градусов в Северной столице холодало 4 февраля 1966 года.

В том же 1966-м в городе были установлены еще два температурных минимума для 2 и 3 февраля, когда в городе подмораживало до –27 и –32 градусов соответственно. В 1929 году в Северной столице был также установлен температурный рекорд в –32 градуса 7 февраля. Все эти даты вошли в историю наблюдения за погодой как самые морозные дни.

