Жуткие ливни и тепло до +3? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать

В Москве в середине февраля прогнозируют осадки. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице, ждать ли жутких ливней и тепла до +3 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце февраля

По данным метеорологических сервисов, в пятницу, 20 февраля, в Москве ожидаются небольшие морозы с дневной температурой около −3 градусов и ночными заморозками до −7 градусов. В субботу и воскресенье, 21 и 22 февраля, столбики термометров опустятся на пару градусов ниже, показывая днем −4 градуса, а ночью −8 и −10 градусов соответственно.

Понедельник, 23 февраля, будет днем небольшого потепления: температура поднимется до −2 градусов днем при ночной температуре −7 градусов. Такая же погода с небольшими колебаниями продержится и 24 февраля, когда днем будет −1 градус, а ночью −6 градусов. Ожидаются также осадки в виде снега.

В среду, 25 февраля, согласно прогностическим моделям, дневная температура достигнет нулевой отметки, что станет первым серьезным предвестником весны. Ночью столбик термометра опустится до −5 градусов, но это потепление будет кратковременным, и 26 февраля в российскую столицу вернутся зимние условия с −6 градусами днем и −11 градусами ночью.

Завершающие дни зимы вернут город к более мягкой погоде. В пятницу, 27 февраля, днем ожидается около нуля градусов, а в субботу, 28 февраля, — небольшой плюс, до +1 градуса. Ночная температура в эти дни составит −4 и −5 градусов соответственно. Прогнозируются осадки в виде снега.

Таким образом, в конце февраля в российской столице жутких ливней и тепла до +3 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Москве в начале марта

По прогнозам синоптиков, первый день месяца, воскресенье, 1 марта, встретит горожан пасмурной, однако относительно мягкой погодой. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля градусов, а ночью составит −6 градусов. Влажность будет высокой, около 79%, а ветер юго-западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 2 марта, ожидаются похожие погодные условия: днем — около нуля градусов, ночью — от −4 до −6 градусов. Атмосферное давление немного понизится. Вторая половина первой недели, с 3 по 5 марта, не преподнесет сюрпризов. Все дни будут пасмурными, с дневной температурой стабильно на уровне нуля градусов и ночными заморозками в диапазоне от −3 до −5 градусов. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, периодически также возможен слабый снег.

Небольшое похолодание ожидается к пятнице и субботе, 6 и 7 марта. Днем воздух также будет прогреваться до нуля градусов, но ночи станут чуть холоднее, до −7 градусов. Воскресенье, 8 марта, станет днем с самой низкой ночной температурой в этом отрезке, до −8 градусов, однако днем столбик термометра покажет нуль градусов.

Понедельник и вторник, 9 и 10 марта, завершит период классической мартовской погодой. Будет пасмурно и около нуля градусов днем, а ночью подморозит до −5 градусов.

