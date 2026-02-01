Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 06:24

Уитэкер раскрыл, чего США не хотят видеть в Иране

Уитэкер: США не хотят повторения в Иране ливийского сценария

Мэтью Уитэкер Мэтью Уитэкер Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press
США не хотят дестабилизации в Иране по ливийскому сценарию, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. По его словам, к повторению событий в Ливии после убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 год никто не был готов, передает телеканал Fox News.

Мы не хотим дестабилизировать такую страну, как Иран, таким же образом, как администрация [44-го президента США Барака] Обамы сделала в Ливии, когда Каддафи был устранен и не было дальнейшего плана, — отметил он.

Ранее авианосец американских ВМС Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток. Это произошло в рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.

До этого Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал предупреждение Ирану. Он заявил о готовности применить силу невиданного ранее масштаба в случае военного нападения со стороны Тегерана. Нетаньяху подчеркнул, что любая агрессия будет иметь необратимые последствия для самого Иран

США
Иран
Ливия
штаты
