Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:52

Захарова заявила о смене риторики ЕС в оценке действий Зеленского

Захарова: в Евросоюзе начали более трезво оценивать действия Зеленского

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

В странах Евросоюза начали более трезво оценивать действия президента Украины Владимира Зеленского, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в европейских государствах все чаще звучат оценки, которые ранее не выносились в публичное поле, передает корреспондент NEWS.ru.

В странах ЕС стали, слава Богу, более-менее приближаться к некой адекватной оценке действий режима Зеленского. Я не говорю, что все, но я имею в виду, что уже начинают звучать реалистичные голоса. Начали замечать его террористическую сущность и применяемый им буквально с благословения западников, западных кураторов, дикие и варварские приемы в межгосударственном так называемом общении. Теперь это становится хотя бы предметом обсуждения, — сказала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru заявил, что отказ Украине в принятии в ЕС со стороны некоторых стран-участниц показывает цинизм европейцев. В то же время ситуация демонстрирует глупость властей Украины и части ее населения, добавил парламентарий. Украинцы, по его словам, продолжают «умирать за Европу» — по крайней мере, им так кажется.

До этого глава правительства Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не имеет шансов на быстрое вступление в Европейский союз. Он пояснил, что каждая страна-кандидат обязана в полном объеме выполнить Копенгагенские критерии. Этот процесс, как правило, занимает не один год.

Евросоюз
Мария Захарова
Украина
Владимир Зеленский
МИД России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суровые морозы и ледяные дожди: как изменился прогноз погоды на февраль
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.