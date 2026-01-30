В странах Евросоюза начали более трезво оценивать действия президента Украины Владимира Зеленского, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в европейских государствах все чаще звучат оценки, которые ранее не выносились в публичное поле, передает корреспондент NEWS.ru.

В странах ЕС стали, слава Богу, более-менее приближаться к некой адекватной оценке действий режима Зеленского. Я не говорю, что все, но я имею в виду, что уже начинают звучать реалистичные голоса. Начали замечать его террористическую сущность и применяемый им буквально с благословения западников, западных кураторов, дикие и варварские приемы в межгосударственном так называемом общении. Теперь это становится хотя бы предметом обсуждения, — сказала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru заявил, что отказ Украине в принятии в ЕС со стороны некоторых стран-участниц показывает цинизм европейцев. В то же время ситуация демонстрирует глупость властей Украины и части ее населения, добавил парламентарий. Украинцы, по его словам, продолжают «умирать за Европу» — по крайней мере, им так кажется.

До этого глава правительства Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не имеет шансов на быстрое вступление в Европейский союз. Он пояснил, что каждая страна-кандидат обязана в полном объеме выполнить Копенгагенские критерии. Этот процесс, как правило, занимает не один год.