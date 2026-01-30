Bloomberg узнал о драме наследства в самой богатой семье Швеции

В шведской династии Валленбергов может возникнуть внутренняя «драма», связанная с передачей наследства и управленческих ролей, сообщает Bloomberg. Эксперимент главы семьи Петера Валленберга — младшего усложнил традиционную систему преемственности.

Старшие члены семьи Валленбергов стремятся к упорядоченной передаче власти следующему поколению, однако прежние решения руководства поставили под сомнение устоявшуюся иерархию. Более десяти лет назад Петер Валленберг — младший инициировал попытку наладить взаимодействие между различными ветвями рода, не определяя конкретного преемника.

В результате представители нового поколения в последние годы заняли руководящие позиции в ключевых компаниях династии, при этом основные посты остаются нераспределенными. Семья продолжает управлять бизнес-империей стоимостью почти $40 млрд, сталкиваясь с критикой партнеров, которые указывают на дисбаланс между интересами мажоритарных и миноритарных акционеров. Петер Валленберг отверг наличие фаворитов среди потенциальных наследников и заявил о необходимости более активного участия женщин в управлении.

Для того чтобы эта преемственность сработала, нам нужна команда шестого поколения, которая не только обладает профессиональными способностями и желанием выполнять эту работу, но и может работать вместе и действительно хорошо знает друг друга, — сказал Валленберг.

