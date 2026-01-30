Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 16:05

Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога

Финэксперт Бархота: неэтично использовать животных в качестве залога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Использовать питомцев в качестве залога неэтично — такую практику можно сравнить с возвращением к крепостному праву, рассказал «Москве 24» эксперт банковского рынка Андрей Бархота. Он отметил, что законодательно такая возможность есть у заемщиков.

Крупные кредитные организации, как правило, исключают такую возможность, предпочитая работать с классическими видами обеспечения — недвижимостью, транспортными средствами или ценными бумагами, или вовсе без залога, — рассказал Бархота.

Финэксперт отметил, что стоимость некоторых редких видов и пород животных может доходить до 200–400 тыс. рублей. По его мнению, такой вид залога может стать инструментом привлечения клиентов для микрофинансовых организаций.

Ранее сообщалось, что Национальное объединение ломбардов (НОЛ) выразило готовность принимать в залог цифровые валюты. Такое решение, по мнению сотрудников союза, значительно расширит возможности заемщиков.

залоги
питомцы
банки
законы
