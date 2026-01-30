Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 15:13

Макрон доложил Зеленскому о судьбе следовавшего из России танкера

Макрон: Франция вынуждена освободить следовавший из России танкер

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Франция обязана отпустить нефтяной танкер Grinch, задержанный ВМС страны, чтобы не нарушить национальное законодательство, заявил глава государства Эммануэль Макрон. О судьбе судна он доложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, передает «Европейская правда».

Телефонный разговор лидеров состоялся 29 января. Зеленский выразил благодарность Макрону за задержание танкера, в ответ французский президент пообещал инициировать изменения в законодательстве, которые позволят в будущем оставлять под арестом суда, связанные с Россией.

Ранее, 22 января, французский президент заявил, что в нейтральных водах Средиземного моря военные задержали танкер, который якобы следовал из России. По его словам, в операции были также задействованы союзники Парижа, но он не стал уточнять, какие именно.

До этого во Франции в рамках предварительного расследования задержали капитана танкера Grinch. Им оказался гражданин Индии. ВМС сопроводили судно к южному побережью страны. Меры были приняты из-за подозрения на несоответствие регистрационных данных.

танкеры
Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Подросток «стал грушей для битья» из-за Чебурашки с половыми органами
Криминалист предположил, почему возобновились поиски пропавших Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.