Макрон доложил Зеленскому о судьбе следовавшего из России танкера Макрон: Франция вынуждена освободить следовавший из России танкер

Франция обязана отпустить нефтяной танкер Grinch, задержанный ВМС страны, чтобы не нарушить национальное законодательство, заявил глава государства Эммануэль Макрон. О судьбе судна он доложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, передает «Европейская правда».

Телефонный разговор лидеров состоялся 29 января. Зеленский выразил благодарность Макрону за задержание танкера, в ответ французский президент пообещал инициировать изменения в законодательстве, которые позволят в будущем оставлять под арестом суда, связанные с Россией.

Ранее, 22 января, французский президент заявил, что в нейтральных водах Средиземного моря военные задержали танкер, который якобы следовал из России. По его словам, в операции были также задействованы союзники Парижа, но он не стал уточнять, какие именно.

До этого во Франции в рамках предварительного расследования задержали капитана танкера Grinch. Им оказался гражданин Индии. ВМС сопроводили судно к южному побережью страны. Меры были приняты из-за подозрения на несоответствие регистрационных данных.