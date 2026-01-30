Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей В Уфе директора «Золотого запаса» осудили за хищение более 690 млн рублей

В Уфе гендиректора ООО «Золотой запас» Жанну Г. приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы и с использованием служебного положения, передает пресс-служба региональной прокуратуры. На суде доказали, что она с сообщниками похитила более 690 млн рублей у почти 1,7 тыс. вкладчиков.

Суд приговорил виновную к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о хищении денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево признал вину. Как указал источник, близкий к ситуации, мужчина находился в международном розыске.

Также СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», которых подозревают в неоднократном получении взяток от занимающихся ремонтом вагонов предприятий по всей стране. Сумма незаконных выплат, по версии следствия, превысила 19 млн рублей.