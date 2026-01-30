Зимняя Олимпиада — 2026
Аналитик отреагировал на схему обмана мастеров в бьюти-салонах с помощью ИИ

Аналитик Ульянов: мастеров в салонах чаще всего обманывают при переводе на карту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Схему обмана мастеров в российских бьюти-салонах с помощью нейросетей чаще всего применяют при оплате переводом, заявил 360.ru аналитик Владимир Ульянов. По его словам, в основном так делают именно в небольших студиях красоты.

В этом случае клиент вбивает данные получателя — мастера и показывает сгенерированный скриншот «чека», вот и вся схема. Есть огромное количество приложений, где можно сгенерировать такие картинки. Трудоемкость не слишком высока, — подчеркнул Ульянов.

Он отметил, что риск стать жертвой такого клиента возрастает именно при нестандартных способах платежа. Аналитик призвал владельцев салонов использовать исключительно кассовый терминал для оплаты банковской картой или QR-кодом.

Ранее сообщалось, что в последнее время посетители салонов красоты стали чаще использовать созданные при помощи ИИ фальшивые чеки для оплаты услуг. Мошенники предъявляют на кассе поддельный чек, который фотографирует сотрудник, после этого они покидают заведение.

