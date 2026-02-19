Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:31

Аналитик рассказала, как изменится стоимость недвижимости в марте

Аналитик Сорокина: цены на недвижимость в марте вырастут на 1–2%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цены на недвижимость в марте поднимутся на 1–2%, рассказала «Финансам Mail» финансовый аналитик и преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Она отметила, что такое повышение является сезонным.

С приходом весны рынок аренды жилья оживает. В марте 2026 года ставки, скорее всего, не изменятся значительно. Цены потенциально могут вырасти на 1−2%, что является обычным сезонным явлением, — рассказала Сорокина.

По словам аналитика, многие начинают продавать квартиры после зимнего застоя — это создает дополнительную конкуренцию. Она отметила, что спрос на объекты недвижимости остается высоким.

Ранее глава РСПП Александр Шохин рассказал, что в 2026 году цены на недвижимость в России могут снизиться, что сделает ее более привлекательной для вложений граждан. Кроме того, по его словам, депозиты в банках сохранят свою популярность.

экономика
недвижимость
цены
аналитики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Женщине-курьеру могут ужесточить наказание в рамках дела Долиной
Россиянам посоветовали, как составить хорошее резюме
Экс-депутат Госдумы с подельниками лишился активов на 20 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.