Аналитик рассказала, как изменится стоимость недвижимости в марте Аналитик Сорокина: цены на недвижимость в марте вырастут на 1–2%

Цены на недвижимость в марте поднимутся на 1–2%, рассказала «Финансам Mail» финансовый аналитик и преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Она отметила, что такое повышение является сезонным.

С приходом весны рынок аренды жилья оживает. В марте 2026 года ставки, скорее всего, не изменятся значительно. Цены потенциально могут вырасти на 1−2%, что является обычным сезонным явлением, — рассказала Сорокина.

По словам аналитика, многие начинают продавать квартиры после зимнего застоя — это создает дополнительную конкуренцию. Она отметила, что спрос на объекты недвижимости остается высоким.

Ранее глава РСПП Александр Шохин рассказал, что в 2026 году цены на недвижимость в России могут снизиться, что сделает ее более привлекательной для вложений граждан. Кроме того, по его словам, депозиты в банках сохранят свою популярность.