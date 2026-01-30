В Вене высказались о рисках ядерной катастрофы на Украине Постпред Ульянов: Россия не бьет по украинским АЭС и не создает ядерных рисков

Россия не наносит ударов по украинским АЭС и не создает целенаправленных ядерных рисков на Украине, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, все атаки направлены на военно-промышленный комплекс Киева, передает ТАСС.

Хотим подчеркнуть, что наша страна не наносила и не наносит удары по украинским АЭС и не создает целенаправленных ядерных рисков. Удары по объектам украинской энергетики направлены прежде всего против военно-промышленного комплекса Украины, — отметил Ульянов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле видели заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не отдаст Запорожскую АЭС без боя. При этом он отметил, что подобная риторика вызывает серьезные вопросы о намерениях Киева в отношении станции, находящейся под российским контролем.

До этого генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Украина уже утратила контроль над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией. По словам Героя России, претензии Зеленского на эти территории и ЗАЭС безосновательны и лишены логики.