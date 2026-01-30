В Кремле видели заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не отдаст Запорожскую АЭС без боя, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что подобная риторика вызывает серьезные вопросы о намерениях Киева в отношении станции, передает РИА Новости.

Естественно, мы видели эти заявления <…> Здесь один вопрос — означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию или собирается он атаковать эту АЭС, — сказал Песков.

В беседе с журналистами 30 января Зеленский отверг любые компромиссы по урегулированию конфликта и заявил о решимости Киева не передавать под контроль России Донбасс и Запорожскую АЭС. Представитель Кремля в свою очередь подчеркнул, что ЗАЭС уже несколько лет надежно контролируется российской стороной.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой указывал, что Украина уже утратила контроль над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией. Он подчеркнул, что территориальная целостность ДНР — это лишь вопрос времени, как и российский контроль над Херсонской и Запорожской областями. По словам Героя России, претензии Зеленского безосновательны и лишены логики, так как он понимает, что проиграл.