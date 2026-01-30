Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 16:55

Четыре человека погибли в ДТП с медицинской машиной в Пермском крае

Фото: t.me/prokpermkrai
Четыре человека погибли при столкновении медицинского автомобиля и легковой машины в Пермском крае, сообщил Telegram-канал «112». Авария произошла на трассе «Карагай-Кудымкар».

Как отметил канал, медицинская машина перевозила больных на процедуры. В результате столкновения с другим авто водитель и три пациента погибли. Кроме того, пострадали еще два человека, их доставили в больницу. На место прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Центральном районе Новосибирска 54-летний водитель Toyota RAV4 сбил 12-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. ДТП случилось на улице Сибирская у дома № 57. В результате аварии школьница получила травмы — ее госпитализировали.

До этого смертельное ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии. Четыре человека погибли на месте происшествия до приезда медиков.

Кроме того, страшное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Любинском районе Омской области. По словам губернатора региона Виталия Хоценко, в результате аварии были пострадавшие и погибшие. Получившим травмы была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Россия
Пермский край
ДТП
погибшие
