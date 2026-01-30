Главу Минздрава Владимирской области начали искать через доску объявлений

Главу Минздрава Владимирской области стали искать на досках объявлений, следует из данных популярного сайта по поиску работы. От кандидата на должность требуется опыт от одного до трех лет.

На сайте указано, что рабочий день будет восьмичасовым, график 5/2. Формат трудовой деятельности будет определен на месте работодателя, при этом заработная плата не указана.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года рынок доставки впервые за несколько лет показал снижение числа вакансий для курьеров с полной занятостью. Одновременно соискателям стали заметно чаще предлагать работу с гибким графиком.

До этого исследование одного из сервисов по поиску работы показало, что ежемесячная заработная плата домашнего и обслуживающего персонала в среднем составляет 197 тыс. рублей. На втором месте рейтинга оказались вакансии на должность административного персонала — средняя зарплата составляет около 149 тыс. рублей. Третье место заняли сотрудники в сфере транспорта со средней зарплатой около 142 тыс. рублей.