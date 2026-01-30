Фотоловушка запечатлела считавшегося вымершим хищника

Американские ученые с помощью фотоловушки получили уникальный снимок редкой прибрежной куницы, сообщает телеканал CBS News. Этот небольшой хищник, который почти вымер в прошлом веке, был сфотографирован в лесах Калифорнии.

Авторы пишут, что сохранилось всего четыре изолированные группы этих животных. Две из них живут на северо-западе Калифорнии, а еще две — в западной части штата Орегон.

Этот вид куниц занесен в список исчезающих видов США. В середине XX века ему угрожали охота и массовая вырубка лесов. Более того, до 1996 года этот вид считался полностью вымершим, пока не была найдена небольшая популяция.

В 2022 году ученые начали исследовать этих животных в районе города Кламат в Калифорнии. Они установили 135 камер и 285 специальных ловушек для сбора шерсти, чтобы не беспокоить зверьков.

Собранные данные показали, что куницы чаще всего живут на лесистых вершинах гор, где лежит снег, а также в оврагах и у рек. Генетический анализ шерсти помог идентифицировать 46 разных особей: 28 самцов и 18 самок.

Ранее фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» запечатлела необычное поведение амурского тигра. Как сообщила пресс-служба заповедника, хищник проявил трогательную нежность к стволу редчайшей пихты цельнолистной.