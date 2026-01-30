Зимняя Олимпиада — 2026
Стал известен новый владелец Главпочтамта в Петербурге

Компания «ЭМХО» купила здание Главпочтамта Петербурга за 1,5 млрд рублей

Здание Главпочтамта в Санкт-Петербурге Здание Главпочтамта в Санкт-Петербурге Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press
Здание Главпочтамта в Петербурге за 1,5 млрд рублей купила компания «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» (ЭМХО), передает «Коммерсант». Компания приобрела имущественный комплекс, включающий земельный участок площадью 7,4 тыс. кв. м и здание площадью 13,7 тыс. кв. м.

«ЭМХО» зарегистрирована в Москве с 2004 года. Ее генеральный директор и владелец — Алиса Стрелкова, которая также возглавляет петербургскую фирму «Карпи», занимающуюся арендой и управлением недвижимостью. Выручка «ЭМХО» за 2024 год составила 10,5 млн рублей, убыток — 26,6 млн рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге выставили на продажу два колеса обозрения. Один из аттракционов принадлежит парку «Диво остров» и оценивается в 60 млн рублей, второй, расположенный в парке Есенина, предлагают купить за 11,2 млн рублей.

До этого в Северной столице за 120 млн рублей выставлен на торги завод по производству радиоаппаратуры «Ред Стар Софтваре». Его учредителем является полный тезка Даниила Пузыревского — предполагаемого лидера международной хакерской группировки REvil, осужденного в 2024 году за кибератаки на американские компании.

