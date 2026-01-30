Поиски Усольцевых возобновили по заявке СК: какие места проверят сейчас

Поиски пропавших осенью в тайге Красноярского края супругов Усольцевых и их малолетней дочери Арины возобновились, хотя должны были начаться только весной. Спасатели приступили к работе по заявке следователя. Какие новые данные удалось получить правоохранителям — в материале NEWS.ru.

Почему возобновились поиски семьи Усольцевых в тайге

Спасатели на два дня возобновят поиски пропавших в тайге Кутурчинского Белогорья под Красноярском Сергея и Ирины Усольцевых, а также их пятилетней дочери Арины, сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель». Поисковая операция продлится с 30 по 31 января на территории деревни Кутурчин Партизанского района по заявке правоохранительных органов, сказано в сообщении.

Поиски семьи, которая еще 28 сентября ушла в краткосрочный поход в район горы Буратинка и бесследно пропала, возобновили по поручению следователя, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ. Там добавили, что мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

При этом только неделю назад представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду заявляла, что поиски пропавшей семьи возобновятся весной. По ее словам, в процессе будут учтены новые данные.

«После возобновления активных поисков весной мы будем отталкиваться от тех данных, что удастся получить зимой. На место поиска продолжают приезжать спасатели», — отмечала она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где будут искать пропавшую семью Усольцевых

Как сообщил местным журналистам источник, знакомый с ситуацией, семью Усольцевых начнут искать в подвалах, хозяйственных постройках и других объектах вблизи места исчезновения. По его словам, к работам подключились не только спасатели, но и криминалисты.

В планах поисковиков — тщательная проверка всех возможных мест, где могли находиться люди. Будут обследованы силосные ямы, надворные постройки, уборные, подвалы и чердаки в поселке Кутурчин. Кроме того, спелеологи обнаружили две пещеры, которые также могут представлять интерес для поиска.

«Вот в конце мая их будут отрабатывать, если сейчас результатов не будет», — добавил источник.

С чем может быть связано возобновление поисков Усольцевых

Криминалист Михаил Игнатов предположил в беседе с NEWS.ru, что поиски Усольцевых могли возобновить из-за появления новых обстоятельств. По мнению эксперта, следователю могла поступить информация, которую пока не разглашают в интересах следствия. Вероятность того, что правоохранители могли что-то обнаружить в условиях снежных заносов, есть, но крайне низкая, отметил Игнатов.

С ним согласен альпинист и спасатель Денис Киселев. В беседе с NEWS.ru он не исключил, что специалисты планируют проверить новое место, где могут находиться исчезнувшие.

«Мое мнение: мы чего-то не знаем. Искать пропавших в лесу людей осенью и в середине зимы, и только два дня? Крайне мало времени для масштабной операции. Либо это целевой поиск, либо появилась новая информация, новое место, которое нужно проверить. Видимо, есть основания», — сказал Киселев.

На фоне той информации, что искать семью планируют в самом населенном пункте, можно предположить криминальный след, не исключил в свою очередь Игнатов.

«По одной из версий, с ними могли проводить какие-то обряды, а потом их просто умертвить. Это я уже говорил раньше, но эта версия не особо проверялась. Может быть, сейчас следователям поступила какая-то информация о том, что их тела или они сами могут где-то находиться», — предположил эксперт.

Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Рассматривается ли версия с преступлением самого Усольцева

В середине января друг Сергея Усольцева, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, заявил журналистам, что тот мог убить жену и пятилетнюю дочь. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением.

Дегтярев рассказал об увлечении Усольцева мистикой и геоглифами, а также его участии в религиозной общине неопятидесятников. Особенно шокировали мужчину последние разговоры, в которых бизнесмен говорил о «вечной жизни погибших в горах». По мнению медика, это могло подтолкнуть Усольцева к спонтанному убийству жены, дочери и даже собаки, после чего он, возможно, покончил с собой.

«Такие люди, как Усольцев, идут на преступления спонтанно. Поэтому он и купил нож. Я уверен, что не было никакого побега, не было никакой третьей силы. Сергей — убийца своей семьи. Что-то с ним происходило в последнее время неладное. Это и вылилось в страшное преступление», — выразил мнение Дегтярев.

Михаил Игнатов усомнился в этой версии. По его мнению, непонятны мотивы такого преступления. Криминалист отметил, что если мотивом к убийству жены мог послужить конфликт, то неясно, что могло подтолкнуть отца к убийству малолетнего ребенка.

«Но, в принципе, ничего со счетов сбрасывать нельзя. Хотя, если бы он захотел убить жену и ребенка, он бы все это сделал в тайге и так бы спрятал тела, что никто никогда ничего не нашел бы. Убить и нести тела в населенный пункт и прятаться в подвале, это несерьезно», — подчеркнул собеседник.

Читайте также:

Двое россиян бесследно исчезли в Египте: что с ними произошло, подробности

Дома ни Наташи, ни животных: в США пропала россиянка — при чем тут Обама

Усольцевых найдут, Долину выcелят: прогноз ChatGPT на 2026 год