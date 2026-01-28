Двое россиян бесследно исчезли в Египте: что с ними произошло, подробности

В Египте пропали без вести двое российских туристов. Что с ними произошло, каковы подробности их поездки и обстоятельства исчезновения, как долго они не выходят на связь?

Как двое россиян бесследно исчезли в Египте, подробности

Владислав Ревенко и Никита Таланов прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января. По словам отца одного из исчезнувших Павла Ревенко, молодые люди не выходят на связь уже третьи сутки — контакт с ними пропал 26 числа.

Последний раз Владислав Ревенко был в Сети в Городе имени 6 октября, недалеко от Каира.

«Они самостоятельно поехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир. Сын писал, что доехал и разместился в гостинице», — уточнил Павел.

В среду авиакомпания Red Sea Airlines подтвердила, что оба туриста не пришли на обратный рейс. По словам отца, они должны были вернуться 27 января.

Посольство России в Египте пока не получало информации о двоих пропавших российских туристах, сообщили в ведомстве.

Автобус, направляющийся в Каир Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие еще инциденты с россиянами в Египте были недавно

Накануне в пятизвездочном отеле Sunrise Arabian Beach Resort в египетском Шарм-эш-Шейхе произошел инцидент с участием семейной пары с тремя маленькими детьми из России. Британские туристы скинули вещи россиян с шезлонга на пол и заняли все свободные лежаки возле бассейна. Подданные Соединенного Королевства нецензурно бранились в адрес москвичей, толкали девочек, а потом начали душить отца семейства веревкой.

В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам отеля. Они не оказали медпомощь пострадавшим, а британцы пропали из гостиницы. Предположительно, их переселили в другое здание. В отеле заявили, что конфликт удалось решить мирно.

«Один из постояльцев прошел медицинский осмотр по собственному желанию, серьезных травм зафиксировано не было. Инцидент задокументирован, и между сторонами достигнуто дружественное соглашение, <…> при этом все подтвердили отсутствие претензий к отелю и отказ от юридических действий», — заявил источник в администрации гостиницы.

По другим сведениям, прибывшие на вызов полицейские приняли заявление россиян. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых могут объявить в розыск, задержать и отправить в тюрьму.

Позднее портал Tourdom сообщил, что дело об избиении россиян в отеле передадут в Международный уголовный суд. Пострадавшая москвичка пояснила, что об этом им сообщил судья. Сейчас семья уже вернулась домой. Пострадавшие планируют получить решение суда с помощью российского адвоката при консульстве РФ в Каире.

«Они покинули страну в день конфликта. Но их персональные данные есть в деле. Они идентифицированы. По итогам заседания муж подписал большое количество документов, но решения суда на руки получить не удалось. Сказали, что этот документ выдают только гражданам Египта», — рассказала женщина.

Портал не исключил, что слова о Международном уголовном суде стали следствием трудностей перевода. Дело в том, что Египет не входит в его юрисдикцию.

Ранее жительница Татарстана, 51-летняя Ольга Гардиханова, впала в кому по прилете в Египет в результате обширного инсульта, заявил сын пострадавшей Руслан Гардиханов. Частные компании запросили за медицинскую эвакуацию 13,5 млн рублей.

«В аэропорту мама почувствовала себя плохо: у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце», — заявил он.

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев заявил, что родственникам Ольги необходимо связаться с посольством или консульством России в стране. Он подчеркнул, что по статье 14 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ (в редакции, действующей с 28.12.2015) оплата медицинской помощи и эвакуации с территории иностранного государства ложится на плечи страховой компании, если есть полис выездного страхования, либо на самого гражданина или заинтересованных лиц.

