Ремейк «Паутины»: ВСУ готовили еще одну атаку дронами с грузовиков? Детали

ВСУ готовили еще одну атаку дронами с грузовиков против России, утверждают СМИ и Telegram-каналы. Какие детали известны о «ремейке „Паутины“», чем он закончился и почему?

Что известно о «ремейке „Паутины“», детали

Украина планировала атаковать Россию дронами, запущенными из грузовика, по примеру операции «Паутина», но на этот раз — со своей территории, пишут источники. Российской разведке удалось засечь фуру с БПЛА и личным составом внутри на границе Черниговской и Сумской областей. Цель поразили из ракетной системы залпового огня «Торнадо-С» у населенного пункта Хильчичи — оттуда, говорится в публикациях СМИ, регулярно запускаются дроны по российской территории.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен прилет по грузовику. На кадрах видно, как тягач с прицепом стоит на дороге посреди сельской местности. В этот момент по нему наносится удар. Фуру тут же скрыло облако из огня, дыма и осколков.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Ремейк „Паутины“ не удался», — прокомментировали новость в Telegram.

В пресс-службе МО России сообщили об ударе по складам и местам подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего радиуса действия. Для этого использовались авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия, уточнили в ведомстве. В Минобороны не указали места расположения целей.

Почему ВСУ хотели повторить операцию «Паутина»

ВСУ попытались повторить операцию «Паутина» из безысходности, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, данный шаг со стороны Киева направлен на демонстрацию «мнимых возможностей» перед западными партнерами.

«Они пытались повторить схему, которая принесла в одно время эффект, невзирая на то, что ВС РФ могут полностью раскрыть их маневр. Это отчаянное желание добиться какого-то успеха. Дело в том, что ВСУ практически уже ничего не могут. Силы противовоздушной обороны Украины полностью деградировали, резервов нет, система огневого поражения на нуле. Они пытаются выслужиться перед западными спонсорами, демонстрируя, что еще на что-то способны», — сказал Матвийчук.

Что известно об операции «Паутина»

В июне 2025 года ВСУ провели операцию «Паутина», в ходе которой атаковали объекты на территории России беспилотниками с грузовиков. Организацией занимался лично глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, писали источники.

Подготовка операции заняла у спецслужб Украины почти полтора года. Западные СМИ утверждали, что первоначально в Россию доставили сами FPV-дроны, а уже после завезли мобильные деревянные контейнеры, в которые впоследствии заложили дроны и в нужный момент открыли дистанционно.

В октябре директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Великобритания курировала атаки Киева на российские военные аэродромы со стратегическими бомбардировщиками — так называемую операцию «Паутина». Он подчеркнул, что англичане вбрасывали в СМИ фальшивую информацию о якобы огромном нанесенном ущербе.

Директор ФСБ также отметил, что Лондон спланировал серию ударов по объектам Каспийского трубопроводного консорциума. В частности, в подготовке такого плана участвовали спецподразделения ВС Великобритании (SAS) и разведка (MI6).

