30 января 2026 в 16:42

В ГД назвали неочевидную меру наказания в деле выпоротого учителем мальчика

Депутат Милонов призвал наказать родителей мальчика из Уфы, выпоротого учителем

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Родители мальчика из Уфы, которого избил ремнем учитель, должны понести наказание за оскорбительное поведение своего ребенка, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, необходимо своевременно устранять пробелы в воспитании, чтобы избежать усугубления проступков в будущем.

Учитель, конечно, превысил немного свои полномочия. Понимаю, что его этот хулиган довел. Его родители сейчас возмущаются, кричат больше всех. Но выпороть надо было отца этого мальчика за то, что он такого воспитал. На мой взгляд, ответственность лежит на родителях, и я бы сейчас разбирался не столько с учителем, ему и так несладко сейчас, сколько с ними. Возбудил бы дело на них за ненадлежащее воспитание. И примерно бы их наказал, потому что когда взрослые вообще не занимаются ребенком, то он растет просто гопником. Сегодня он делает это (рисует непристойные карикатуры. — NEWS.ru), а завтра, вполне вероятно, совершит преступление, — высказался Милонов.

Инцидент произошел в уфимском лицее №161. Учитель труда связал школьника и ударил его ремнем из-за оскорбительной карикатуры с Чебурашкой, которая была нарисована на уроке. Местная прокуратура начала проверку.

