Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 16:00

Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов

Сергей Миронов: ООН либо изменится, либо прекратит свое существование

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в серьезном реформировании, или она прекратит свое существование, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Так он прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что к Крыму и Донбассу нельзя применить право на самоопределение.

На эту тему ведется много споров, но для меня очевидно главное: прежде всего ООН нужно избавлять от двойных стандартов и концепции «международного порядка, основанного на правилах», — отметил политик.

По его словам, из слов Гутерриша следует, что, например, гренландцам позволено самим определять свою судьбу, а русским Крыма, Донбасса и Новороссии — нет.

Думаю, он в принципе лишает наш народ такого права. То есть, перефразируя высказывание Джорджа Оруэлла, все народы равны, но некоторые равнее других. Эталонный образец западной пропаганды «это другое». А по сути — самый настоящий нацизм, — констатировал Миронов.

Он убежден, что Россия никогда не примет такой лицемерный и русофобский «порядок». А значит, либо ООН изменится, либо прекратит свое существование в качестве Всемирной организации, подчеркнул депутат.

Ранее ООН дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН указали, что в этом вопросе руководствуются «принципом территориальной целостности».

ООН
Донбасс
Сергей Миронов
Антониу Гутерриш
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный новогодний российский кинохит 2026-го обзавелся новеллизацией
«Иллюстрация идиотизма»: депутат о планах НАТО создать «банк войны»
В Госдуме сделали радикальное предложение о законе тишине для всей России
Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по списанию царских долгов
В России поездки на Черное море включили в расчет инфляции
Российские войска освободили населенный пункт в Запорожье
Лихач снес санки с ребенком на пешеходном переходе
OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта
Национальный музей присоединился к агрессивной дерусификации на Украине
В Google придумали, как генерировать 3D-миры
«Плюшкина» заночевала в подъезде из-за горы мусора в квартире
Жителям Камчатки рассказали, прекратится ли снег на следующей неделе
Польский город получил $28 тыс. на снос памятника Красной армии
Генерал объяснил противоречащие друг другу заявления Зеленского
В МИД назвали истинную причину запрета на поставки российского газа в ЕС
«Шли на СВО за идею»: позывной Красавчик о дружбе в окопах и поддержке тыла
Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг
В администрации президента назвали нового фаворита в мировой экономике
Актер из «Папиных дочек» погряз в долгах
Стало известно, что уничтожает льды Арктики с 2000-х годов
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.