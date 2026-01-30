Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов

Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в серьезном реформировании, или она прекратит свое существование, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Так он прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что к Крыму и Донбассу нельзя применить право на самоопределение.

На эту тему ведется много споров, но для меня очевидно главное: прежде всего ООН нужно избавлять от двойных стандартов и концепции «международного порядка, основанного на правилах», — отметил политик.

По его словам, из слов Гутерриша следует, что, например, гренландцам позволено самим определять свою судьбу, а русским Крыма, Донбасса и Новороссии — нет.

Думаю, он в принципе лишает наш народ такого права. То есть, перефразируя высказывание Джорджа Оруэлла, все народы равны, но некоторые равнее других. Эталонный образец западной пропаганды «это другое». А по сути — самый настоящий нацизм, — констатировал Миронов.

Он убежден, что Россия никогда не примет такой лицемерный и русофобский «порядок». А значит, либо ООН изменится, либо прекратит свое существование в качестве Всемирной организации, подчеркнул депутат.

Ранее ООН дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН указали, что в этом вопросе руководствуются «принципом территориальной целостности».